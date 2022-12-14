Назначен новый руководитель Елабужского таможенного поста
Ильшат Загртдинов назначен начальником Елабужского таможенного поста, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Татарстанской таможни.
Ильшат Загртдинов родом из Казахстана, выпускник Современного гуманитарного института. Кроме того, получил дополнительное профессиональное образование в Российской
таможенной академии.
Службу в таможне начал в 2005 году. С 2014 года и до нынешнего назначения занимал пост заместителя начальника Набережночелнинского таможенного поста.
Удостоен ведомственными наградами – медалями «За службу в таможенных органах» III и II степени, «25 лет
Федеральной таможенной службы», имеет Благодарность Федеральной таможенной службы РФ, награжден Почетной грамотой ФТС.