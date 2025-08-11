Назначен новый руководитель аппарата Совета Бугульминского района

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

Светлана Лаптева назначена руководителем аппарата Совета Бугульминского муниципального района. Ее представил коллективу сегодня на еженедельном совещании в мэрии глава района Дамир Фаттахов.

«Светлана Владимировна – опытный руководитель, последние годы занимавшая должность заместителя руководителя исполкома Альметьевского района по социальным вопросам. Под ее руководством многие направления социальной политики вышли на новый уровень. На республиканском уровне ее знают как энергичного, проактивного и требовательного менеджера, который умеет доводить задачи до результата. Такой опыт станет отличной основой для усиления нашей команды и повышения эффективности работы», – отметил Дамир Фаттахов.

Глава района подчеркнул, что переход такого сильного специалиста из Альметьевска в Бугульму – символичный шаг. Ранее был обратный тренд, когда специалисты покидали Бугульму ради работы в Альметьевске. «Теперь мы меняем эту тенденцию, и это хороший сигнал для всего района», – добавил он.