Назначен новый прокурор по надзору за исправительными учреждениями Татарстана

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Татарстан назначен советник юстиции Павел Абрамов, рассказала старший помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Сегодня прокурор республики Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу спецпрокуратуры.

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Павел Абрамов родом из Казани, выпускник КГТУ им. Туполева.

Работать в прокуратуре начал в 2007 году на должности помощника Татарского природоохранного межрайонного прокурора республики.

Последние четыре года занимал пост прокурора Алексеевского района Республики Татарстан.

