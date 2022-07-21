news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
21 июля 2022  10:56
Полина Шевчук

Назначен новый прокурор по надзору за исправительными учреждениями Татарстана

news_top_970_100

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Татарстан  назначен советник юстиции Павел Абрамов, рассказала старший помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.

Сегодня прокурор республики Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу спецпрокуратуры.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Павел Абрамов родом из Казани, выпускник КГТУ им. Туполева.

Работать в прокуратуре начал в 2007 году на должности помощника Татарского природоохранного межрайонного прокурора республики.

Последние четыре года занимал пост прокурора Алексеевского района Республики Татарстан.
 

#Назначение #Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100