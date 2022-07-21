Назначен новый прокурор по надзору за исправительными учреждениями Татарстана
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность Казанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Татарстан назначен советник юстиции Павел Абрамов, рассказала старший помощник прокурора РТ Яна Невмержицкая.
Сегодня прокурор республики Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу спецпрокуратуры.
Павел Абрамов родом из Казани, выпускник КГТУ им. Туполева.
Работать в прокуратуре начал в 2007 году на должности помощника Татарского природоохранного межрайонного прокурора республики.
Последние четыре года занимал пост прокурора Алексеевского района Республики Татарстан.