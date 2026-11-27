Фото: © канал МВД по РТ в МАКС

Новым начальником ОМВД России по Актанышскому району Татарстана стал подполковник полиции Булат Замалиев. Об этом сообщает МВД по РТ. Замминистра внутренних дел по республике Алексей Завгороднев представил нового руководителя личному составу ОМВД.

Алексей Завгороднев отметил, что Булат Замалиев зарекомендовал себя как грамотный руководитель, который обладает высокой квалификацией и имеет богатый оперативный опыт.

Ранее Замалиев занимал должность заместителя начальника ОМВД России - начальника полиции ОМВД России по Муслюмовскому району.

