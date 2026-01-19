news_header_top
Общество 19 января 2026 15:49

Назначен новый главный врач казанской поликлиники №20

Фото: t.me/Poliklinika20

Приказом министра здравоохранения РТ на должность главного врача Городской поликлиники №20 Казани назначен Сергей Савинов. Информация появилась в Telegram-канале медицинского учреждения.

В 2003 году Сергей Савинов закончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а в 2004 году прошел клиническую интернатуру на кафедре хирургических болезней №2 КГМУ по специальности «Хирургия».

Свой профессиональный путь Савинов начал с работы врача по оказанию неотложной хирургической помощи в городской больнице скорой медицинской помощи №2. Затем работал заместителем главного врача по медицинской части в городской клинической больнице №5 и горбольнице №16, а в 2014 году возглавил городскую поликлинику №10.

#поликлиника #главврач #медицина
