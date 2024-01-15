Назначен новый главный инженер КАМАЗа

Ренат Хабиров

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Новым главным инженером ПАО «КАМАЗ» стал Ренат Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

Предыдущий главный инженер КАМАЗа Алексей Титов, который занимал этот пост с сентября 2020-го, покинул должность в конце прошлого года. С 1 декабря врио главного инженера был директор инженерного центра и главный механик компании Айрат Галеев, о чем писала газета «Вести КАМАЗа».

Ренат Хабиров окончил КамПИ, получив диплом инженера-экономиста со специализацией на машиностроительных предприятиях. На 4-м курсе устроился на литейный завод КАМАЗа наладчиком формовочных и стержневых машин, затем перешел в департамент экономики ОАО «КАМАЗ-Металлургия». В конце 2006 года возглавил там бюро планирования и анализа смет накладных расходов, через два года стал заместителем главного бухгалтера предприятия.

В 2010 году Хабирова назначили руководителем планово-экономического отдела ЗАО «Челныводоканал». В 2012 году вернулся на КАМАЗ, став заместителем по экономике и финансам на прессово-рамном заводе. В 2015-м менеджеру доверили контроллинг и координацию проекта реинжиниринга КАМАЗа.

С 2016 по 2020 год Ренат Хабиров трудился финансовым директором АО «Ремдизель», а потом возглавил ООО «КАМАЗ-Энерго», параллельно став консультантом генерального директора ПАО «КАМАЗ» по финансам.