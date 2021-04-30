Назначен новый глава финансово-бюджетной палаты Тукаевского района

Финансово-бюджетную палату в Тукаевском районе возглавил 42-летний Фарит Загрутдинов. Ранее он занимал должность первого руководителя районного исполкома.

Загрутдинов начал работать в администрации Тукаевского района в начале текущего года. Курировал вопросы экономики и содействия развитию предпринимательства. Весной освободил должность с формулировкой «В связи с переходом на другую работу».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Тукаевском районе объявлен конкурс на замещение должности первого заместителя руководителя исполкома.