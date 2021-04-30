news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
30 апреля 2021  00:51
Эльвира Мухаметдинова

Назначен новый глава финансово-бюджетной палаты Тукаевского района

news_top_970_100

Финансово-бюджетную палату в Тукаевском районе возглавил 42-летний Фарит Загрутдинов. Ранее он занимал должность первого руководителя районного исполкома. 

Загрутдинов начал работать в администрации Тукаевского района в начале текущего года. Курировал вопросы экономики и содействия развитию предпринимательства. Весной освободил должность с формулировкой «В связи с переходом на другую работу».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Тукаевском районе объявлен конкурс на замещение должности первого заместителя руководителя исполкома. 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное