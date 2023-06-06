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Назначен новый генеральный директор АО «Транснефть — Прикамье»
Генеральным директором АО «Транснефть — Прикамье» с 6 июня 2023 года назначен Олег Иванович Балабанов.
Олег Балабанов в 1988 году окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «Оборудование химических заводов», в 2002 году — Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
В системе «Транснефти» Балабанов трудится в общей сложности около двадцати лет. Ранее занимал должность начальника Иркутского районного нефтепроводного управления (РНУ) ОАО «Транссибнефть», затем работал начальником Пермского РНУ АО «Транснефть — Прикамье».
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд Олег Балабанов неоднократно награжден корпоративными и ведомственными наградами. В 2008 году ему присвоено звание «Почетный нефтяник», в 2015 году — «Почетный работник топливно-энергетического комплекса».
Женат, имеет двух сыновей.
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