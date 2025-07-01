Назначен новый директор Республиканской имущественной казны

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

Министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Кадыров представил коллективу государственного бюджетного учреждения «Республиканская имущественная казна» нового директора Анатолия Демидова.

Новый руководитель приступил к работе сегодня, 1 июля 2025 года, сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Министр поблагодарил за работу предыдущего главу учреждения Виктора Тябина и заметил, что за пять лет на посту ему удалось собрать опытную команду. Новому директору Кадыров пожелал успехов в работе и новых проектов на благо республики.

Анатолий Сергеевич Демидов родился 23 января 2001 года в татарстанском городе Лаишево. В 2023-м окончил Институт управления, экономики и финансов КФУ со степенью бакалавра, в 2025-м – юридический факультет КФУ со степенью магистра.

В 2019-2020 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ. В 2021-м – сотрудник склада ООО «Золотое яблоко», в 2023-м – тестировщик департамента разработки ООО «ТТК Диджитал».

С 2023 по 2025 год – ведущий консультант отдела эффективного использования государственных земель Министерства земельных и имущественных отношений РТ. Не женат.