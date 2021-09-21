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Ру Тат
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21 сентября 2021  17:26

Назначен исполняющий обязанности директора казанского ипподрома

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Сегодня на должность исполняющего обязанности директора Международного конноспортивного комплекса «Казань» назначен Марат Гильфанов.

Марат Айдарович в 2004 году окончил Казанскую государственную сельскохозяйственную академию, получив диплом экономиста по специальности «бухгалтерский учет и аудит».

Трудовую карьеру начал на Казанском молочном комбинате, затем продолжил в структурах ОАО «Вамин Татарстан», ОАО «Татагролизинг», а последние шесть лет являлся директором ООО «Племконзавод «Казанский».
Марату Гильфанову 39 лет, женат, воспитывает троих детей.

Материал предоставлен пресс-службой «Татспиртпрома»

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