Назми Грипши: «Футбол в России более интенсивный, чем в Казахстане»

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Назми Грипши в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» оценил условия прошедшего матча 19 тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Встреча проходила в Каспийске и завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

«Было ли мне непривычно играть при таком снеге? Для меня это не было новым ощущением. Когда я выступал за "Астану", однажды мы играли против "Челси" в Лиге Конференций примерно в такую же погоду. Признаюсь, это непросто. Футбол на снегу забирает больше сил. Я надеюсь, что в следующих играх погода будет получше и нам удастся сыграть в более зрелищный футбол», – сказал Грипши.

Также албанский полузащитник рассказал об отличиях российского футбола от казахстанского. Ранее Грипши играл за «Астану» до перехода в «Рубин».

«На мой взгляд, футбол в России более интенсивный. Требующий хорошей физической подготовки. Я надеюсь, получится быстро адаптироваться к футболу в России и показать здесь свои лучшие качества», – отметил Грипши.