Назло рекордам: что будет с ценами на молоко в Татарстане

Татарстан в прошлом году произвел рекордное количество молока, достигнув рубежа в 2 млн тонн

Фото: © «Татар-информ»

Какова ситуация на молочном рынке Татарстана?

Татарстан в прошлом году произвел рекордное количество молока, достигнув рубежа в 2 млн тонн. Несмотря на санкционное давление, удалось сохранить всех переработчиков. Многие из них сделали ставку на производство сыров и даже запустили новые производственные линии. Велика вероятность, что в этом году республика останется номером один среди производителей молока в России с результатом в 2,1 млн тонн.

Чтобы понимать положение дел на молочном рынке в регионе, нужно упомянуть события 2022 года. Ведь прошлый год стал, мягко говоря, необычным для всей отрасли. Из-за санкций практически весь импорт из дальнего зарубежья перестал поступать в Россию. В том числе и сыры, сухое молоко, масло. Например, поставки прекратила Новая Зеландия – основной поставщик сухого обезжиренного молока.

«Образовалась определенная ниша, которая благоприятно сказалась на наших переработчиках. Они с успехом ее заместили, развивали свои бренды, наращивали объемы переработки, поэтому закупочная цена на молоко в 2022 году не снижалась летом, как это традиционно бывает из-за сезонности», — объяснил «Татар-информу» гендиректор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов.

Денис Пирогов: «Все наши переработчики, которые работают в республике, продолжают работать. У всех стабильная ситуация» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Несмотря на турбулентность из-за санкций и нестабильный рубль, молочный рынок Татарстана нашел баланс. Из-за того, что местные производители перекрыли нехватку импортной молочной продукции, дефицита не случилось. Например, компания «Арча» (торговая марка «Вамин») нарастила объемы выпуска полутвердых сыров. «Агросила-молоко» запустила линии рассольных и полутвердых сыров, а «Азбука сыра» открыла новый цех.

«Все наши переработчики, которые работают в республике, продолжают работать. У всех стабильная ситуация. Нет таких примеров, чтобы кто-то выпал», — заключил Пирогов.

Молочная продукция очень чувствительна к уровню доходов населения

Сложности, которые достигли пиковой точки в 2023-м, возникли из-за того, что потребление молочной продукции снизилось соразмерно падению уровня доходов населения.

«Молочная продукция к уровню доходов населения очень чувствительна, поскольку это все-таки социальный сегмент. Ежедневно мы покупаем молоко, кефир, сметану и так далее», — пояснил Пирогов.

С февраля 2023 года цены на сырое молоко начали падать Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

К концу 2022 года в Татарстане на складах образовались большие запасы готовой молочной продукции. В первую очередь это так называемые биржевые продукты — сыры, масло, сухое молоко и другие. Не было роста потребления, что вызвало ответную реакцию — снижение цен на сырье.

С февраля 2023 года цены на сырое молоко начали падать. Следом по цепочке переработчики с конца мая начали проводить промоакции со скидками до 30-40%. К середине лета спрос на продукцию начал восстанавливаться. На сегодня закупочная цена на сырое молоко колеблется в районе 32-33 рублей за килограмм без НДС. Минимальные цены, которые были в июне-июле 2023 года, — меньше 28 рублей.

«Мы фактически отыгрываем те значения, которые были к началу 2023 года. Тогда цена была 34 рубля, а сегодня 32-33 рубля, и стоимость продолжает расти и приближается к значениям 2022 года. Ситуация уже выровнялась и стабилизировалась», — привел цифры гендиректор Союза производителей молока Татарстана.

«Цена на полке на разные молочные продукты формируется по-разному» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закупочная цена — далеко не то же самое, что цена на полке магазина

Ранее мы говорили про «ценовые качели» на закупочное молоко, проще говоря – сырье. А что же с ценами на молоко и молочные продукты на полках супермаркетов? Почему, например, творожный сырок весом в 50 граммов может стоить дороже, чем пакет молока? За разъяснениями «Татар-информ» обратился в «Союзмолоко».

«Цена на полке на разные молочные продукты формируется по-разному. Например, молоко — это низкомаржинальный продукт, на котором мало кто зарабатывает. Финансовый результат достигается за счет масштаба. Торговая наценка довольно низкая», — рассказала директор по связям с общественностью «Союзмолоко» Мария Жебит.

Тем не менее в финальную стоимость на полке супермаркета закладывается переработка молока-сырья, стоимость упаковки, торговая наценка, маркетинг и продвижение продукта.

«Сыры — это очень дорогой продукт. Для них нужно много молока, и не просто молока, а того, где большое содержание белка и жира» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сыры — это совсем другое. Это высокомаржинальный продукт, что становится еще более очевидно по цифрам. По данным «Союзмолока», средняя цена промышленных производителей на сыры твердые, полутвердые и мягкие в сентябре составляла 434 рублей за килограмм. А стоимость продукта в розницу достигла отметки в 761,8 рубля за килограмм. При этом цены еще немного снижены, чтобы стимулировать спрос.

«Сыры — это очень дорогой продукт. Для них нужно много молока, и не просто молока, а того, где большое содержание белка и жира. Это дорогое молоко, а не среднестатистическое», — объяснила Мария Жебит.

В «Союзмолоке» отметили, что сейчас цены на молочную категорию в рознице ниже, чем в прошлом году. При этом себестоимость молока на 13% выше. Это происходят за счет того, что по всей цепочке от производителей до переработчиков доходность у бизнеса ниже по сравнению с 2022 годом. Производители держат цены, чтобы спрос восстанавливался.

Какие переработчики молока рулят татарстанским рынком?

«Татмолсоюз» впервые составил рейтинг переработчиков региона по итогам непростого 2022 года, когда, несмотря на санкции и контрсанкции, компании наращивали объемы продукции и расширяли ассортимент.

«Зеленодольский молокоперерабатывающий комбинат» (ЗМК) значительно увеличил объемы переработки за последние пару-тройку лет Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Первое место занимает АО «Зеленодольский молокоперерабатывающий комбинат» (ЗМК), который значительно увеличил объемы переработки за последние пару-тройку лет. Второе место за ООО «Арча» («Вамин»). Производитель стал лидером по росту объемов переработки (+85% к 2021 году). Это стало возможным благодаря запуску новых линий по производству сыра. Кроме того, «Арча» вложился в ребрендинг упаковки сыров «Вамин», поскольку в амбициях стоял выпуск линейки премиум-сыров.

«Бронза» в рейтинге переработчиков молока в Татарстане досталась Казанскому молочному комбинату («Молочная речка»), который также запустил новые модернизированные линии.

Четвертое место у ООО «Азбука сыра», которое в прошлом году запустило новый сырный цех с увеличением мощности до 42 тонн в сутки. Это позволило производителю занять вторую строчку по росту объема переработки молока за 2022 год, а именно +84%.

Замыкает пятерку лидеров-переработчиков в регионе ООО «Алабуга Соте» («Вкусняев»).

В России потребление молока приближается к 243 кг на душу населения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что влияет на рынок молока?

По словам гендиректора Татмолсоюза, больше всего для отрасли важны два направления. Это увеличение внутреннего потребления и экспорт. По данным экспертов Россельхозбанка, в России потребление молока приближается к 243 кг на душу населения. Минздрав рекомендует нормативы 300-320 кг на душу населения в пересчете на сырое молоко. То есть потенциал еще есть, уверен Пирогов.

«Достаточно увеличить потребление на душу населения на 10 кг сырого молока в пересчете, и емкость российского рынка увеличится сразу на 2 млн тонн. Столько Татарстан производит за год. Что такое 10 кг? Это 1 кг сыра или 2 кг сметаны. То есть не молоко в натуральном выражении, а любые молочные продукты: творог, сливки и так далее», — пояснил гендиректор Татмолсоюза.

«Достаточно увеличить потребление на душу населения на 10 кг сырого молока в пересчете, и емкость российского рынка увеличится сразу на 2 млн тонн» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Условно, если бы каждый россиян покупал на 1 кг сыра больше в течение года, то объемы увеличились бы на 2 млн тонн — именно столько составляют надои Татарстана за целый год. По мнению Пирогова, пропаганду потребления молока и молочных продуктов надо начинать с родителей дошкольников и школьников.

«Мы, например, предлагаем программу „Школьное молоко“. Надо рассказывать, почему дети должны потреблять молоко — формируется скелет, до 25 лет накапливается кальций, а он в легкодоступной форме содержится в молоке. После 25 лет запасы кальция только тратятся», — объяснил собеседник агентства.

Не только количество потребляемого молока и его производных негативно влияет на отрасль, сообщили в пресс-службе Минсельхоза Татарстана.

«Любые ценовые колебания на молочном рынке больше всего отражаются на нас. Снижение цены реализации молока и повышение на горюче-смазочные материалы, кормовые добавки являются риском снижения запланированных инвестиций в молочное животноводство. Также недостаток кормов в совокупности с низкими закупочными ценами на молоко может привести к сокращению поголовья КРС, в том числе коров», — сообщили в пресс-службе.

Рост цен на топливо будет сказываться на себестоимости молока, поскольку есть тесная связь с логистикой Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что будет с ценами на молоко и молочные продукты в Татарстане?

Глава Татмолсоюза уверен, что нас ждет повышение цен на молоко и молочные продукты. Произойдет это под действием сразу нескольких факторов.

«Себестоимость и производства сырого молока, и переработки будет расти. От этого никуда не уйти. У нас образовался целый ряд факторов и рисков. Ключевая ставка, курс валют, стоимость топлива», — заявил Пирогов.

Курс валют влияет на параллельный импорт, за счет которого на предприятиях покупают вышедшее из строя оборудование, например. Рост цен на топливо будет сказываться на себестоимости, поскольку есть тесная связь с техникой, которую используют на заготовку кормов, и логистикой. Увеличившаяся ключевая ставка привела к подорожанию кредитов, поэтому меры поддержки от республики и страны не смогут их компенсировать. Все это будет накладываться на стоимость продукции и на сырьевиков, и на производителей продукции.

«Ожидаем рост себестоимости сырья и переработки на 10-15% в следующем году», — заключил Пирогов.