«Наживался на поставках цветов в вуз»: за что судят экс-главу отдела КФУ

В Казани суд начал разбираться в схеме, придуманной экс-начальником отдела КФУ, который брал с бизнесменов деньги за поставки цветов. По версии следствия, он давил на них своим авторитетом, обещал усложнить жизнь, а взамен предлагал беспрепятственный прием товара. Кто раскрыл схему и сколько ему удалось заработать – в репортаже «Татар-информа».





Экс-начальника организационно-протокольного отдела КФУ Алексея Волчкова обвиняют в вымогательстве взяток в крупном размере

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На предпринимателей давил своим авторитетом»

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу экс-начальника организационно-протокольного отдела КФУ Алексея Волчкова. Его обвиняют в вымогательстве взяток в крупном размере.

На суде стало известно, что сейчас 39-летний мужчина не работает, живет с родителями, у него высшее образование, есть малолетний ребенок, ранее мужчина судим не был. На процессе Алексей Волчков отводил взгляд от прессы, на данный момент высказываться по делу отказался.

Когда подсудимому зачитали права, суд передал слово гособвинителю для подробного изложения сути обвинения.

«На основании приказа от 16 февраля 2012 года Волчков работал начальником организационно-протокольного отдела управления документооборота КФУ. Используя свою должность и авторитет, из корысти и для улучшения своего материального положения он вымогал взятки», – рассказала старший помощник прокурора Вахитовского района Рината Павлова.

По версии следствия, Алексей Волчков вынудил женщину-предпринимателя, которая занимается продажей цветов, дать ему взятку ради продолжения работы с университетом. Сотрудничество с вузом Волчков оценил в 349 тысяч рублей.

Следствие уверено, что Алексей Волчков создал для предпринимательницы такие условия, в которых она не могла не согласиться на передачу ему взятки Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Схему раскрыли взяткодатели»

«Волчков знал, что в период с 15 по 16 февраля 2022 года был проведен онлайн-аукцион на закупку букетов из свежесрезанных цветов, а его победителем была признана Неумержицкая. Тогда он понял, что может получать от нее взятки за беспрепятственную приемку поставляемых товаров, а также контролировать счета на оплату по закупкам», – рассказала Рината Павлова.

Следствие уверено, что Алексей Волчков создал для предпринимательницы такие условия, в которых она не могла не согласиться на передачу ему взятки. После поставки цветов Волчков заставлял бизнесвумен вносить фальшивые данные в акты приема-передачи товаров.

«Количество поставляемых товаров завышалось, а разницу между оплатой за фактически принятые товары и учтенные в бумагах Алексей Волчков оставлял себе в виде взятки. Деньги он получал через своих подчиненных, которые не были в курсе схемы», – добавила гособвинитель.

О том, что теперь за поставки цветов в университет нужно будет платить лично ему, Волчков рассказал предпринимательнице на встрече в кофейне, там же передал номер своей банковской карты.

Второй и третий эпизоды взяток, в которых обвиняют Волчкова, похожи, разница лишь в том, что в последнем случае победителем аукциона на поставку цветов стал другой предприниматель. В общей сложности Алексей Волчков получил с бизнесменов порядка полутора миллионов рублей. К слову, сдали его сотрудникам правоохранительных органов сами предприниматели.

На следующем заседании суд планирует дочитать обвинение и допросить свидетелей.