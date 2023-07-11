Назир Киреев: Суммарный выпуск гражданских самолетов в Казани можно довести до ста в год

Суммарный выпуск гражданских самолетов на Казанском авиационном заводе в кооперации с другими предприятиями можно довести до 100 единиц в год. Об этом заявил «Татар-информу» советник Премьер-министра РТ Назир Киреев.

Он напомнил, что в 1990 году парк авиакомпании «Аэрофлот» включал 9472 самолета и 3426 вертолетов. Принятой Правительством РФ программой до 2030 года планируется поставить авиаперевозчикам примерно тысячу самолетов.

«Однако, по заключению специалистов, этим количеством полноценно восстановить авиасообщение внутри России, существовавшее в 1990 году, не удастся. Как минимум следует вчетверо увеличить выпуск авиационной техники», — уверен собеседник агентства.

Советник Премьер-министра РТ полагает, что для начала возрождения страны как авиационной державы, помимо назревших мер по совершенствованию управления отраслью, необходимо срочно дополнить уже принятую Правительством РФ программу сертифицированными, освоенными в производстве или находящимися в высокой степени освоения самолетами семейства Ту. Например, на Казанском авиационном заводе можно завершить освоение регионального реактивного самолета Ту-324, включив в кооперацию недозагруженные авиационные предприятия в соседних регионах. Самолет изначально предназначен для эксплуатации на линиях, где прежде использовались самолеты Як-40 и Ту-134.

Специалист убежден, что «это тем более актуально, если учесть, что в утвержденной Правительством РФ программе реактивных самолетов для таких линий нет. При этом российскими авиакомпаниями для обеспечения авиасообщения на таких линиях завезено около 100 единиц бразильских реактивных самолетов Embraer».

Как ранее рассказывал «Татар-информ», Казанский авиазавод приступает к серийному производству Ту-214. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что в основе принятого решения — полная оснащенность Ту-214 отечественными комплектующими, в том числе отечественным двигателем ПС-90А. На эти цели по поручению Президента России Владимира Путина из Фонда национального благосостояния выделяется 41,8 млрд рублей.

По словам Мишустина, решение о выделении средств позволит «в ускоренном темпе» дооснастить производство. Необходимые дополнительно 42 млрд рублей будут привлечены через облигационные займы госкорпорации «Ростех». Начиная с 2025 года завод должен выйти на выпуск десяти самолетов в год. А к 2027 году этот показатель рассчитывают увеличить вдвое.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» Назир Киреев о Ту-214: «Сделан реальный шаг для возрождения авиастроения в России».