Назидание Гришина, курай Василевского и буллиты детей: закулисье первого дня Матча Звезд

В Екатеринбурге стартовал звездный хоккейный уикенд. 7 февраля на льду «УГМК-Арены» прошли первые мастер-шоу и полуфиналы между командами KHL U23 Stars, KHL World Stars, KHL Rus Stars и KHL Ural Stars. Чем запомнился первый день с участием звезд лиги – в репортаже «ТИ-Спорта» из Екатеринбурга.





Фото: khl.ru

«Кто вовремя не ляжет спать – штраф 8 миллионов»

Матч Звезд КХЛ впервые в истории принял у себя Екатеринбург. В прошлом году в городе официально открылась красавица «УГМК-Арена» – многофункциональный стадион вместимостью более 12,5 тысячи человек. А при проведении концертов численность зрителей может увеличиться до 15 тысяч.

Вчера на «УГМК-Арене» тоже прошел определенного рода концерт. Правда, хоккейный, но про грандиозности, масштабу Матч Звезд КХЛ давно не уступает тем шоу, которые устраивают артисты на стадионах. В этом году четыре команды, собранные из лучших хоккеистов лиги, борются за солидный денежный приз – 4 миллиона рублей. Чем не мотивация для игроков и тренеров, которые вместо выходных в паузу чемпионата приехали давать уральскому зрителю порцию радости от большого праздника спорта.

В первом полуфинале встречались команды KHL U23 Stars и KHL World Stars. Уже по названиям понятно, по каким критериям собирались команды.

Первый коллектив представлял собой солянку из лучших игроков лиги не старше 2003 года рождения. В эту дружину вошли, к примеру, дерзкий партнер по звену Александра Радулова из «Локомотива» Егор Сурин, а также главные надежды нижегородского хоккея – Антон Силаев и Егор Виноградов из «Торпедо». С Дальнего Востока прилетел и хорошо знакомый казанским болельщикам Никита Евсеев, в этом сезоне выступающий на правах аренды за хабаровский «Амур».

В полуфинале молодым дарованиям КХЛ противостояли лучшие иностранцы лиги. Митчелл Миллер («Ак Барс»), Зак Фукале («Динамо» Минск), Сэм Энэс («Динамо» Минск), Эндрю Потуральски («Авангард») – все они, разумеется, прилетели в Екатеринбург на звездный уикенд.

Однако победить команду KHL U23 Stars им было не суждено. Подопечные Алексея Исакова и Игоря Гришина оказались сильнее со счетом 8:5. После победного матча в раздевалке установка на финал игрокам «зеленых» прозвучала следующая:

«Молодчики, сегодня красавцы. Завтра – финал. Так, сейчас Алексею Геннадьевичу (Исакову) в личку отправляем все свои номера. В 11 часов вечера Алексей Геннадьевич пройдет по этажам – чтобы все были на местах. Отбой по расписанию», – сказал наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин.

«Ребят, штраф 8 миллионов, кто спать вовремя не ляжет», – добавил Алексей Исаков.

С такими санкциями трудно представить, что завтра KHL U23 Stars выйдет на финал с какой-то недооценкой соперника. Да недооценки подавно не будет, если среди игроков команды окажутся нарушители режима. Это еще она в минус уйдет, получается.

«Целая делегация из минского «Динамо» приехала в Екатеринбург. Значит, у нас хорошая команда собралась в этом сезоне»

Во втором полуфинале схлестнулись между собой команды KHL Rus Stars и KHL Ural Stars. Второй коллектив был как бы номинальным хозяином турнира. Особенную поддержку от екатеринбургских болельщиков на Матче Звезд КХЛ получили, конечно, представители «Автомобилиста». Владимир Галкин, Роман Горбунов, Джесси Блэкер и Максим Денежкин на мгновение могли почувствовать себя настоящими рок-звездами «УГМК-Арены». Шквал громких возгласов и аплодисментов обрушился в адрес местных хоккеистов, когда они вышли на родной лед.

Кроме игроков «Автомобилиста», в этой сборной еще оказались представители «Трактора» (Григорий Дронов, Джошуа Ливо, Михаил Григоренко), «Салавата Юлаева» (Семен Вязовой, Алексей Василевский, Александр Жаровский) и «Металлурга» (Егор Яковлев, Владимир Ткачев, Роман Канцеров и Дмитрий Силантьев).

Противостоявшая им KHL Rus Stars была переполнена элитой российского хоккея. В одной команде играли Вадим Шипачев, Александр Радулов, Дамир Шарипзянов, Никита Лямкин, Константин Окулов, Марат Хайруллин и другие именитые отечественные хоккеисты. На тренерском мостике над ними обосновались Дмитрий Квартальнов – рулевой минского «Динамо» – и наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

Этот полуфинал получился чуть менее результативным, чем первый, и завершился со счетом 6:3 в пользу KHL Rus Stars.

Квартальнов и Гатиятулин игрой своих подопечных остались довольны, а на вопрос, как работается в тандеме, одинаково отвечали, что очень довольны.

«Когда рядом с тобой такой специалист, как Анвар Рафаилович, победить можно любую команду», – отозвался о коллеге Дмитрий Квартальнов.

«Солидарен полностью», – как всегда, был лаконичен главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.

После второго полуфинала, безусловно, центральными фигурами среди журналистов оказались Шипачев и Радулов. Для первого Матч Звезд в Екатеринбурге был седьмым в карьере, а для легенды под номером «47» – уже восьмым.

«У нас целая делегация летела. Такое ощущение, половина самолета из минского «Динамо». Это значит, у нас хорошая команда собралась в этом году», – с улыбкой заявил Вадим Шипачев корреспонденту «ТИ-Спорта».

«В какой-то момент я подумал, что оказался в детском саду»

Любимой частью программы Матча Звезд для болельщиков всегда являются конкурсы из масштабного мастер-шоу, которые традиционно проводятся между первым и вторым полуфиналами. В этом году звездный уикенд точно запомнится буллитами, которые исполняли полевые игроки вместе со своими детьми.

Сыновья Андрея Белозерова, Шипачева, Радулова, Василевского, Кевина Лабанка поочередно появлялись на льду. Это умилило не только екатеринбургскую публику, но и некоторых игроков.

«В один момент я подумал, что оказался в детском саду. Столько детей, все радостные, кричат. Действительно праздничная атмосфера – это здорово. Я очень рад, что КХЛ проводит подобные мероприятия. Организация всего – потрясающая. Рад быть здесь и делить лед с такими крутыми игроками лиги», – поделился Митчелл Миллер с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Алексей Василевский во время исполнения буллита примерил на себя башкирский головной убор – бурек, а помимо клюшки в руках защитники оказался курай – национальный музыкальный инструмент. Василевский «зачаровал» вратаря Вязового кураем и отправил шайбу в пустые ворота.

Среди оригинальных попыток исполнения буллита запомнился, конечно, и перформанс от Максима Денежкина с «золотой клюшкой». Отдали дань величия звену «Металлургу» Зарипов – Коварж – Мозякин игроки текущего состава «лис» Ткачев, Силантьев и Канцеров, повторившие один из знаменитых голов исторический тройки магнитогорцев.

В конкурсе «круг на скорость» победителем оказался нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин, преодолевший дистанцию за 13,733 секунды. Рекорд Энвера Лисина, установленный в 2017 году на уфимском Матче Звезд, спустя почти 10 лет все еще не побит.

В конкурсе капитанов триумфатором стал нападающий минского «Динамо» Энэс, набравший в сумме 13 очков и опередивший Радулова, Яковлева и Прохора Полтапова.

«Месяц назад мы впервые увидели эту арену, и стало понятно, что на Матче Звезд будет весело! Лига постаралась, чтобы эти выходные получились яркими. Екатеринбург чудесный город, я думаю, что этот уикенд – лучший момент в моей жизни. Весело, ведь здесь ты и играешь, и можешь повеселиться, и узнаешь людей. Лучший игрок в нашей команде? Зак Фукале! И в «Динамо», и здесь – я рад, что он на нашей стороне!» – подытожил свои впечатления от первого дня Матча Звезд Сэм Энэс.