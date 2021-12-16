Наземный электротранспорт Казани первым в России ввел оплату через мобильное приложение

Начиная с сегодняшнего дня пассажиры казанских трамваев и троллейбусов могут оплачивать проезд, не дожидаясь кондуктора. МУП «Метроэлектротранс» первым в России ввел новый способ оплаты проезда в наземном электротранспорте с помощью беспроводных датчиков и мобильного приложения, сообщает пресс-служба предприятия в его Telegram-канале.

Чтобы оплатить проезд таким способом, необходимо сначала скачать приложение «Казань транспорт» и привязать к нему банковскую карту. Приложение соединится с датчиком в салоне с помощью технологии Bluetooth, покажет, в какой именно трамвай или троллейбус зашел пассажир, и предложит оплатить проезд. После оплаты на экране появится электронный билет с номером подвижного состава и временем оплаты проезда.

Для удобства пассажиров в салонах размещены подробные инструкции по использованию системы. Соответствующим образом проинструктированы все кондукторы. В дальнейшем оплата будет производиться не только с помощью беспроводных датчиков, но и по специальному QR-коду. Кроме того, в скором времени систему предполагается распространить и на метрополитен.

Казань стала первым российским городом, где подвижной состав наземного электротранспорта полностью оборудован датчиками для оплаты проезда через приложение. При этом в промышленную эксплуатацию эта система запущена только в столице Татарстана.

Инновационная разработка была представлена на форуме Kazan Digital Week. После этого МУП «Метроэлектротранс» и принял решение о его внедрении. Подготовка началась еще в октябре: на трамваи и троллейбусы были установлены датчики, каждый из которых протестировали в ручном режиме.