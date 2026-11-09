Назаров — о бойкоте России на МЧМ: Аферистов нужно наказывать штрафами и снимать

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Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на решение ряда стран бойкотировать матчи молодёжного чемпионата мира 2027 года со сборной России. По его мнению, единственный действенный способ повлиять на ситуацию — финансовые санкции.

«Все эти европейские мелкие воришки понимают только тогда, когда их наказывают деньгами. Все разговоры, громкие выступления, бойкоты и угрозы сходят им с рук. Единственное, что подействует — это огромные штрафы, выставленные со стороны ИИХФ или по решению суда», — сказал Назаров «Чемпионату».

Тренер предложил конкретные меры к странам, которые откажутся выходить на лёд против россиян. «Если латвийцы, чехи и швейцарцы откажутся выходить на лёд в матчах со сборной России на молодёжном чемпионате мира, значит, надо выписывать гигантские штрафы и снимать с турнира. А вместо всех этих аферистов и бойкотёров приглашать другие сборные с более низким рейтингом», — добавил он .

Назаров также подчеркнул, что бойкот матчей, признанных законными решением суда, должен быть финансово болезненным для федераций. «Все мы видим напряжённую ситуацию с теми же энергоносителями в Европе и мире. Лишних денег ни у кого сейчас нет, тем более у хоккейных федераций. Так что нужно думать головой и исполнять законные требования суда», — заключил специалист .

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допустить российские сборные к международным соревнованиям. Ряд стран, включая Норвегию, Латвию, Чехию и Швейцарию, заявили о намерении бойкотировать матчи с участием России.