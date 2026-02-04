news_header_top
Назаров: «Инфантино понял всю абсурдность бана России, а Тардиф испуганно забился в угол»

Фото: hcnh.ru

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров резко раскритиковал отстранение сборной России от международных турниров. В интервью «Чемпионату» он противопоставил позиции двух спортивных функционеров.

Назаров отметил, что на предстоящих Олимпийских играх в Италии будет отсутствовать российская сборная – одна из сильнейших команд мира, что противоречит самой идее соревнований. При этом он положительно оценил недавнее заявление президента ФИФА:

«Футбольный функционер и президент ФИФА Джанни Инфантино уже понял всю абсурдность ситуации и нелепость бана российских футбольных команд на международной арене, выступив за отмену санкций»*.

Прямую противоположность он видит в действиях главы Международной федерации хоккея (ИИХФ):
«В свою очередь наш старый добрый друг, президент ИИХФ Люк Тардиф забился в угол и испуганно дрожит. Зато он, будучи французом, успел протащить на Олимпиаду сборную Франции, как раз занявшую место нашей сборной»*.

Тренер считает, что итогом такой политики станут «ущербные Игры с дискриминацией по национальному признаку под надуманными предлогами». Назаров уверен, что истинная причина отстранения — спортивный страх перед российской хоккейной школой, сильнейшей лигой Европы (КХЛ) и множеством звезд в НХЛ, чье отсутствие снизит рейтинги и популярность турнира.

