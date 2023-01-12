Назарбаева лишили статусов почетного сенатора и елбасы

Из регламента парламента Казахстана убрали статус почетного сенатора, который был присвоен первому Президенту Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщил председатель Сената (верхней палаты парламента) Казахстана Маулен Ашимбаев. Согласно новой Конституции, он больше не является лидером нации, а его упоминания в основном законе убираются.

«Учитывая, что из конституции это было убрано [статьи о статусе и полномочиях первого президента страны], учитывая, что закон [о первом президенте] готовится к тому, чтобы поставить его на утрату, звание «почетный сенатор» мы убрали из нашего регламента», – приводит его слова ТАСС.

Завтра планируется прекратить действие закона «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы», добавил он. Этот статус был присвоен только одному человеку – Назарбаеву, добавил Ашимбаев.

Новый регламент работы парламента депутаты приняли в декабре, однако о том, что Назарбаева лишат статуса почетного сенатора, не сообщалось. Он носил этот статус с 2019 года, благодаря чему мог посещать заседания верхней палаты парламента.