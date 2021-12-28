Назарбаев заявил, что Россия и Казахстан выстроили образцовые отношения

Отношения между Россией и Казахстаном образцовые. Об этом заявил бывший руководитель Казахстана, первый Президент этой страны Нурсултан Назарбаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы выстроили с вами особые отношения. Я надеюсь, что так оно будет продолжаться и при новом Президенте, потому что мы соседи, Богом данные друг другу, и от этого отходить нам нельзя, это во взаимных интересах», — сказал Назарбаев.

Он также поздравил Путина и российский народ с наступающими новогодними праздниками и напомнил, что уходящий год для России был непростым и очень богатым на различные события.

«Для вас был год выборов в Думу. И со всеми этими тяжелыми событиями, которые происходят, — конфронтация против России коллективного Запада, я представляю, какая у вас сейчас мощная нагрузка», — отметил экс-лидер Казахстана.

Представитель Казахстана поблагодарил Путина за предложение принять участие во встрече лидеров СНГ в качестве почетного председателя Евразийского экономического союза.

«От имени Казахстана приедет наш Президент Касым-Жомарт Токаев для решения всех вопросов. Но я как почетный [председатель], как самый опытный, как свидетель истории буду в этом участвовать. [Неформальный саммит] СНГ сейчас, да? Я один остался из тех, кто создавал СНГ — в Алма-Ате в 1991 году в декабре месяце, и я помню, как это случилось», — напомнил он.

Назарбаев 28 декабря прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите стран СНГ, а перед этим тет-а-тет пообщался с Президентом России в Константиновском дворце.