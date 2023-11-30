Назарбаев в мемуарах рассказал правду про свою вторую жену и двух сыновей

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своей книге воспоминаний «Моя жизнь» признался, что у него есть вторая семья – жена Асель Исабаева и сыновья – Тауман, родившийся в 2005 году, и Байкен (2008-го года рождения).

По рассказу Назарбаева, впервые он увидел Исабаеву, когда приехал в город Талдыкорган на юго-востоке Казахстана, пишет местный портал Orda.kz. Она тогда встречала Назарбаева у трапа самолета с цветами.

С той встречи, вспоминает рассказчик, образ молодой красавицы не уходил из его памяти, но найти он ее смог, только когда узнал, что Асель завоевала Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан».

Симптия, по его словам, была взаимной и постепенно переросла во встречи.

«И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества», — пишет Назарбаев в книге.

Их брак был заключен «по мусульманскому обычаю». Когда у пары родился первый сын, Назарбаев решил рассказать обо всем жене Саре. Супруга проявила благородство, а их три дочери — Дарига, Динара и Алия «правильно» поняли отца, сказано в мемуарах.