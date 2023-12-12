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Назарбаев: Мир как никогда близок к ядерной катастрофе
В настоящее время мир как никогда близок к ядерной катастрофе, и избежать глобального конфликта можно лишь путем выстраивания диалога. Об этом заявил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на дискуссионной площадке «Астана клуба», передает телеканал KTK.
«Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно», — подчеркнул политик.
Среди факторов, повлиявших на возникновение новой геополитической реальности, экс-президент упомянул рост силового противостояния в международных отношениях, «мультикризис» в мировой экономике на фоне введения санкций в отношении разных стран, изменение климата и ослабление сотрудничества по снижению ядерной угрозы.
«В целом я убежден, что в мировой политике нет альтернатив выстраиванию диалога, если мы хотим избежать глобального конфликта», — заметил Назарбаев.
В этом контексте он упомянул урегулирование отношений между Россией и Турцией после уничтожения российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года и «Астанинскую платформу», в рамках которой долгое время проходили переговоры по урегулированию конфликта в Сирии.
Ранее Президент РФ Владимир Путин рассказал, в каких случаях Россия может применить ядерное оружие.
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