Назальная вакцина от Covid-19 противопоказана при аллергии

Тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам названы противопоказаниями к применению назальной вакцины от коронавируса. Кроме того, сюда же можно отнести острые заболевания, сообщается в инструкции к препарату, появившейся в реестре лекарственных средств.

«Противопоказания. Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты. Тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний», — отмечают специалисты.

После острых заболеваний либо обострений хронических болезней можно вакцинироваться спустя две-четыре недели. При хронических болезнях печени и почек, системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС применять препарат нужно с осторожностью.

Кроме того, назальная вакцина временно противопоказана несовершеннолетним.

При этом препарат не запрещен при беременности и во время грудного вскармливания. Однако применять его стоит только с 22-й недели и лишь тогда, когда польза для матери будет больше, чем риск для плода.