Назад в дореволюционную Кубу: как и зачем США добиваются смены власти

Администрация США обсуждает возможность ухода с поста президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. По информации СМИ, Вашингтон также хотел бы отстранения пожилых чиновников, сохраняющих верность идеям Фиделя Кастро. Что происходит вокруг Острова свободы и чем это может закончиться – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Вернуться в прошлое

Как пишет The New York Times, по мнению ряда чиновников администрации Дональда Трампа, смена главы кубинского государства позволила бы провести структурные экономические реформы, которые президент Диас-Канель, считающийся сторонником жесткой линии, вряд ли поддержит.

С точки зрения американских чиновников, переговоры могут быть сосредоточены на постепенном открытии экономики Кубы для американского бизнеса – фактически на формировании экономической зависимости – и одновременно на достижении символических политических результатов, о которых затем сможет заявить Дональд Трамп.

Другими словами, Кубе открытым текстом предлагают вернуться к состоянию, существовавшему до революции 1959 года.

Куба в беде

Революционный остров находится в сложной экономической ситуации. Серьезные проблемы у Кубы начались после распада СССР и прекращения поддержки со стороны социалистического лагеря. Фидель Кастро, а затем его брат Рауль пытались смягчить последствия почти полного исчезновения внешней помощи.

При этом давление со стороны США началось практически сразу после революции.

США ввели торговое эмбарго против Кубы в октябре 1960 года в ответ на национализацию американской собственности. В феврале 1962 года президент Джон Кеннеди значительно ужесточил ограничения, введя практически полное торгово-экономическое эмбарго. Оно действует до сих пор и является одной из самых продолжительных экономических блокад в современной истории.

После того как Америка в январе захватила лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, американцы взяли под контроль нефтяную промышленность Венесуэлы и остановили все поставки нефти из страны на Кубу. Кроме того, ранее Венесуэла оказывала Кубе и небольшую финансовую поддержку, которая также прекратилась под давлением американцев.

Кроме того, Мексика частично поставляла нефть на Кубу в гуманитарных целях, однако в последние месяцы эти поставки были сокращены.

Куба попала под энергетическую блокаду со стороны США. Как следствие, в марте в стране разразился жесткий энергетический кризис. На Кубе сейчас регулярно происходят полные отключения Национальной электроэнергетической системы, что приводит к протестам граждан. Ухудшение жизни из-за блокады и эмбарго, прекращение помощи от Венесуэлы – все это используется американцами для смены власти в стране.

Убрать президента

В 2019 году была принята новая Конституция, которая вносила весьма крупные изменения по сравнению с Основным законом, принятым в 1976 году. Согласно изменениям, на Кубе признается частная собственность, частная торговля и свободный рынок, а также презумпция невиновности, вводится запрет на дискриминацию на почве сексизма, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, этнического происхождения и инвалидности. Иностранные инвестиции признаются важным фактором экономического роста. Кроме того, восстанавливается должность премьер-министра и президента, причем последний может занимать свой пост не более двух последовательных пятилетних сроков.

Но в основном эти поправки были во многом декларативного характера – главное, что Коммунистическая партия Кубы сохранила статус единственной законной политической силы.

10 октября 2019 года Мигель Диас-Канель был избран президентом Республики Куба. По мнению американских чиновников, он придерживается жесткой линии и препятствует реформам, которые Вашингтон считает необходимыми. Именно это и является причиной желания США сместить его с поста и поставить послушного Америке человека.

Победа революции. Жители Гаваны приветствуют Фиделя Кастро, 8 января 1959 года Фото: © wikipedia.org / общественное достояние

Чем была Куба до революции?

Большим и дешевым американским борделем. В 20-х годах прошлого века на остров косяками потянулись авторитеты американской мафии, такие как Мейер Лански и Санто Траффиканте. Они не только прятались от правосудия США, но и превратили бедную страну в дешевый обслуживающий персонал для своего криминального бизнеса: торговля спиртными напитками и контрабанда в США, наркотики, проституция.

Мафиози заполонили остров своими игорными домами и отелями, неотличимыми от борделей. Естественно, что при этом на корню были скуплены все местные чиновники, коррупция в стране достигла просто космических масштабов. Достаточно сказать, что во время кубинской революции 1959 года президент Батиста бежал из страны, прихватив с собой более 40 миллионов долларов государственных средств. По тем временам это были серьезные деньги.

В выпуске ныне несуществующего туристического журнала Cabaret Quarterly за 1956 год Гавана описывается как «владычица удовольствий, пышная и роскошная богиня наслаждений». Именно туда приезжали американцы за запретными удовольствиями.

Несмотря на весь этот американский шабаш, почти все кубинцы находились просто на грани выживания. Люди в провинции реально голодали.

Кубинская революция 1959 года произошла не просто так, не из-за харизматичных революционеров Фиделя и Рауля Кастро, Че Гевары, Камило Сьенфуэгоса и других пламенных борцов с империализмом. Революция имела под собой основу в виде народной поддержки – настолько американцы довели кубинцев до отчаяния.

Новый остров Эпштейна

Нет никаких сомнений, что если американцы добьются своего на Кубе и установят там свои порядки, то Куба превратится в то, что уже было до 1959 года. Трамп уже предвкушает будущие барыши от контроля над островом.

«Я действительно верю, что мне будет принадлежать честь взятия Кубы. Это было бы хорошо. Большая честь», – заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

Когда его переспросили, действительно ли он имеет в виду «взятие Кубы», он ответил утвердительно: «Да, в какой-то форме. Имею в виду – неважно, освобожу я ее или возьму ее. Я мог бы делать всё, что хочу, с ней, если хотите знать правду», – приводит его слова агентство ТАСС.

Он также добавил, что, по его мнению, Куба – «прекрасный остров с отличной погодой» и что «остров находится вне зоны действия ураганов».

Понятно, что Трамп и американская элита предвкушают реинкарнацию дореволюционной Кубы. Дональду Трампу и его компании особенно близки девелоперские проекты в виде строительства отелей и казино. Есть большой интерес к использованию кубинцев как дешевой рабочей силы.

Неужели кто-то считает, что американцы хотят принести кубинцам экономическое процветание? Как «правильно» использовать Кубу, у американской элиты уже зашито в подкорке, исторический опыт имеется. Правда, в этот раз на этот опыт наслоится совершенно катастрофический моральный распад американского истеблишмента, предельно обнажившийся в «деле Эпштейна». И если США получат Кубу в свое пользование, то американская элита превратит этот осколок социалистического лагеря в огромный «остров Эпштейна», где совершенно безнаказанно можно заниматься тем, за что в близкой Америке можно быть наказанным, хотя бы общественным мнением. Будет полная свобода для реализации всех своих извращенных фантазий, ведь там их уже ничего не будет сдерживать.

Но исторический опыт показывает, что на Кубу вернется не только разврат, но и наказание за него. И вырастут новые Че Гевары и братья Кастро. И будет новая революция. И возродятся лозунги кубинских революционеров: