«Находят силы, чтобы поддержать»: Общество инвалидов Актюбинского помогает мобилизованным

Группа самодеятельных артистов при Обществе инвалидов поселка Актюбинский Азнакаевского района Татарстана организовала концерт для мобилизованных и угостила их вкусными пирогами. О поддержке «Татар-информу» рассказала инициатор и организатор мероприятия Лейла Карамова.

Лейла Карамова – председатель Общества инвалидов рабочего поселка Актюбинский. Уроженка села Новые Карамалы Муслюмовского района. Воспитала троих детей, сама является матерью ребенка-инвалида. С самого начала работы в организации она собрала вокруг себя творчески одаренных, тех, кто любит музыку, поэзию, и объединила в группу «Җырлы язмышлар» («Поющие судьбы»).



«Нашей группе в этом году исполнилось 10 лет. Это сообщество единомышленников, в котором собрались ребята и девушки с ограниченными возможностями, члены многодетных семей, люди, оказавшиеся в трудном жизненном положении. Не только из нашего поселка, также есть люди из Сармановского, Заинского, Муслюмовского, Альметьевского районов. Со своей группой мы участвуем во многих благотворительных акциях, выезжаем с концертами в деревни и районы, выступали в домах престарелых, колониях и тюрьмах», – рассказывает Лейла Карамова.

Группа также активно участвует в акциях по сбору денег для лечения больных детей. После объявления частичной мобилизации участники сообщества «Поющие судьбы» не остались в стороне и организовали поддержку мобилизованным. Они пять раз приезжали в «Казань ЭКСПО», где мужчины проходили подготовку, подарили им свои концертные номера, а также угощали вкусными пирогами.

«С самого начала мобилизации мы используем все возможности, чтобы собрать помощь для наших бойцов, поддержать их. На всех своих благотворительных концертах мы ставим ящики для сбора денег. Затем эти деньги передаем тем, для кого они предназначены. Например, мы проводили концерт в санатории “Бакирово”, на собранные пожертвования купили необходимые вещи для солдат. Пока они проходили подготовку в Казани, мы каждую неделю в пятницу ездили к ним, пять раз были в “Казань ЭКСПО” и даже побывали на самом полигоне.

Мне в этом добром деле помогают имамы нашей республики. Имам из Мамадышского района Мансур хазрат Батыров очень помог. На собранный хаер (пожертвования) купили вещи, лекарства, съездили к нашим мобилизованным ребятам. Ресторан “Акчарлак” в Азнакаево приготовил для них очень вкусные пироги.



Приехали к ним, разложили на столе все, что привезли, там и лекарства были, и теплые носки. Кому что нужно было, подошли, взяли. Никого не оставили, всех позвали и теплыми пирогами всех угостили.

Наши мобилизованные ребята встречали нас с благодарностью: “Здравствуй, мать, опять приехала, давай-ка, покушаем твои вкусные пироги”, и садились за стол. После таких слов уже ничего больше не надо. Потом многие мамы писали нам, благодарили. Нас очень тепло приняли. Мы и сами были очень рады, видя такой прием», – рассказывает Лейла Карамова.

«Несмотря на болезнь, находят силы выступать с концертами»

В 2021 году председатель Общества инвалидов поселка Актюбинский Лейла Карамова по постановлению главы Азнакаевского района Марселя Шайдуллина была награждена почетным званием «Благотворитель года». Вместе с ней этим благородным делом занимаются и члены общества: невзирая на то, что сами имеют различные проблемы со здоровьем, все же они находят в себе силы оказать помощь и поддержать других.

«Хотя все они люди с ограниченными возможностями, несколько раз съездили к нашим ребятам. Я считаю, что за это они достойны большого уважения. В нашем сообществе есть инвалиды первой, второй, третьей группы. Они ведь сами нуждаются в помощи. Например, по дороге в Казань некоторые нуждались в уколах. Вместо того чтобы лежать и жаловаться, находят в себе силы участвовать в концертах, оказать моральную поддержку мобилизованным.

Это такие люди – никогда не любят, когда их жалеют, и просить у кого-то помощи не будут. Наоборот, всегда готовы помочь другим. Внутри группы “Поющие судьбы” мы всегда поддерживаем друг друга, помогаем.

Мы не просто привезли концерт. Каждый внес какой-то вклад помимо этого. Например, мама нашего водителя приготовила для ребят вкусные пирожки. В Казань мы поехали 10-15 человек. В одном из наших концертов принял участие певец Айдар Ракипов, спасибо ему.

Я здесь не стану озвучивать размер помощи, это будет неправильно. Скажу только, что помощь была немаленькой. Мы помогаем не ради каких-то цифр, а ради довольства Всевышнего.

Сбора денег от населения мы не проводили. Нам помогли отдельные люди. Помог предприниматель из Альметьевска Рамиль эфенде. Заместитель директора АЗС “Протон” Ильшат Нуретдинов обеспечил нас бензином для поездки в Казань, а депутат нашего районного совета Илдус Салахов отправил с нами много меда для ребят. Очень благодарны этим людям», – говорит собеседница.

Лейла Карамова сама пишет песни, исполняет их на концертах и мероприятиях. Она также написала песню, посвященную народной певице Хание Фархи, и сама была лично знакома с примадонной татарской эстрады.



«Мелодию к этой песне написала Гульсина Сабыр. Слова – мои. Аранжировку сделал Ильфат Шаехов. Когда песня была создана, мы поехали в Башкортостан, к сестре Хании Фархи Фирузе Ибатуллиной, чтобы представить песню. Люди очень тепло приняли, им понравилось. Слушали со слезами на глазах. На память об этой встрече Фируза нам всем подарила часы, выпущенные к юбилею Хании Фархи.

Я была знакома с Ханией апа, мы общались. На ее концерте я поднялась на сцену, сказала слова благодарности, подарила ей свои стихи. Вот так мы с ней познакомились», – поделилась воспоминаниями Лейла Карамова.



Она написала и исполнила на концерте песню, посвященную ребятам, готовящимся отправиться в зону боевых действий. Лейла ханум также посвятила мобилизованным стихотворение, в каждой строке которого – искренние пожелания стойкости, мужества, чтобы они живыми и здоровыми вернулись домой.

Автор: Лейсан Рахматуллина, intertat.tatar; перевод с татарского

Фото и видео из личного архива Лейлы Карамовой