Находящиеся в декрете женщины могут получать пособия даже при ликвидации компании

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре даже при ликвидации компании, в которой работала находящаяся в декретном отпуске женщина, у нее сохраняется право на пособие по беременности и родам, а также на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Об этом напоминает Ugra-news.ru.

В Отделении Социального фонда России по ХМАО объяснили РИЦ «Югра», что в таких случаях пособие по беременности и родам выплачивают сразу за весь период декретного отпуска. Его может получить как беременная или родившая женщина, так и женщина, которая усыновила ребенка в возрасте до трех месяцев. Причиной увольнения обязательно должна быть ликвидация предприятия.

Размер пособия равняется 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. В ХМАО это 23 165 рублей.

Чтобы оформить выплату, женщине необходимо в течение шести месяцев со момента окончания декретного отпуска подать заявление в отделение Социального фонда РФ. Сделать это можно в клиентской службе фонда либо через портал госуслуг.

Для оформления пособия в течение года после увольнения мать должна иметь статус безработной в центре занятости, заметили в фонде.

Получать ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет может женщина, уволенная в период отпуска по беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком. Вместо матери получить пособие в аналогичных обстоятельствах также может отец, другие родственники или опекун ребенка. Пособие равняется 40% среднего заработка по месту работы, имевшемуся за год до отпуска по уходу за ребенком (месяца увольнения в период декретного отпуска).

Для оформления выплаты нужно подать заявление в отделение СФР по региону через портал госуслуг или в одном из клиентских офисов ведомства. Для назначения пособия необходимо, чтобы ухаживающий за ребенком не получал пособие по безработице.