Находясь под подпиской о невыезде, жительница РТ оправляла делать закладки 16-летнюю дочь

В казанском поселке Юдино полицейские задержали 35-летнюю женщину с 16-летней дочерью. У них были изъяты почти 40 г синтетических наркотиков – PVP, метадон и гашиш, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении женщины суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Однако это не остановило наркокурьершу. Она привлекла к незаконному бизнесу свою дочь. На днях полицейские задержали девушку с партией наркотиков – у нее были изъяты 15 свертков с синтетикой, общей массой 7,8 г. Кроме того, у подростка был телефон, где стражи порядка нашли фотографии и геометки с местами тайников.

