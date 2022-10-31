Navy Lookout: В середине ноября в Европу прибудет еще одна авианосная группа США

В середине ноября в Европу прибудет авианосная ударная группа США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford. Об этом пишет британское военное издание Navy Lookout, передает «Интерфакс».

На борту авианосца базируется около 90 самолетов и вертолетов, включая истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35C. Судно зайдет в военно-морскую базу Портсмут на юге Англии. Его сопровождают ракетный крейсер, эсминцы и ударная атомная подлодка.

Как докладывал Пентагон, на сегодня в восточной части Средиземного моря находится авианосная ударная группа ВМС Штатов во главе с атомным авианосцем USS George Bush. Палубная авиация совершает регулярные патрули в регионе Балкан.