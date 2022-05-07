Наводнения в северных провинциях Афганистана разрушили детский интернат общины татар

Северные провинции Афганистана сильно пострадали из-за наводнений, вызванных сильными дождями. Среди населенных пунктов — уезд Татархане провинции Фарьяб, где находится интернат для детей-сирот, организованный общиной афганских татар.

«Разрушены порядка 300 строений. В том числе четыре мечети и интернат для детей татарской общины. Погибли 12 человек, в том числе семь детей. На сельхозполях паводки уничтожили десятки гектаров винограда и шафрана», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

По его словам, дети из интерната временно расселены по другим, менее пострадавшим строениям. Община совместно с администрацией провинции принимают все возможные меры для устранения последствий стихийного бедствия.

«В интернате сильно пострадал класс изучения татарского языка, который оборудовали своими силами. Мы, конечно, сразу отреагировали, начали оказывать посильную помощь. Также обратились за содействием к правительствам Турции, ОАЭ. Сейчас пострадавшим необходимы медикаменты, одежда, продукты питания и предметы первой необходимости», — прокомментировал генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.