Наводнение на юге Таиланда унесло жизни 55 человек

В южной провинции Сонгкхла в Таиланде в результате сильнейших ливней произошло масштабное наводнение. По данным местного департамента по преодолению последствий стихийных бедствий, число погибших достигло 55 человек, пишет РИА Новости.

Вода поднялась на несколько метров, особенно пострадал город Хат Яй. В большинстве районов уровень воды постепенно снижается.

Администрация крупнейшей больницы провинции принесла соболезнования семьям жертв, отметив, что процесс передачи тел задерживается из-за сложности регистрации смертей.

Таиландские эксперты заявляют, что столь интенсивные ливни на юге Таиланда не фиксировались более 300 лет.