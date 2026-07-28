Навка оспорила в суде санкции ЕС и потребовала более €2 млн за моральный ущерб

Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка подала иск в суд Евросоюза с требованием исключить её из санкционного списка и выплатить компенсацию за моральный и материальный ущерб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правовую базу ЕС EUR-Lex.

Навка была включена в санкционный список ЕС в июне 2022 года «в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающими им». В своем иске фигуристка утверждает, что причины введения ограничений не были должным образом обоснованы, а при их наложении были допущены юридические и фактические ошибки. Кроме того, в документе указывается, что Евросоюз не смог доказать наличие достаточной связи между Навкой и заявленной целью санкций.

Как следует из материалов дела, 49-летняя спортсменка требует от Совета ЕС компенсации за материальный ущерб, ущерб репутации и иной моральный вред на общую сумму более 2 миллионов евро (около 2,3 миллиона долларов). В иске также содержится требование отменить санкции в отношении нее.

Татьяна Навка – олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. Она была включена в санкционный список Евросоюза в 2022 году в числе ряда других российских деятелей культуры и спорта. Решение суда по данному иску ожидается в ближайшие месяцы. Это дело может стать прецедентом для других российских спортсменов, включенных в санкционные списки, и повлиять на дальнейшую практику оспаривания подобных ограничений.