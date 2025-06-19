Навели мосты с Европой, уменьшили «проходные» матчи: чего ждать от нового сезона лиги ВТБ

На днях состоялось заседание совета Единой лиги ВТБ. На нем приняли решение об упразднении плей-ин и о введении нового внутрисезонного турнира. А также объявили, что впервые в истории Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет не в Москве, а в Европе - Белграде. Чего ждать от нового сезона лиги ВТБ - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: cskabasket.ru

В график добавится новый внутрисезонный турнир

На заседании совета Единой лиги ВТБ, которое состоялось на днях, было введено несколько ключевых нововведений в регламент турнира. Одно из них – добавление внутрисезонного первенства.

Самое интересное в новом турнире то, что в нем примут участие не только команды Единой лиги ВТБ, но и две иностранные. Таким образом, у российских команд будет еще больше взаимодействий с клубами из-за рубежа помимо игр в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

Единственное – настораживает график. Как указывает пресс-служба, игры Кубка пройдут с октября 2025 по март 2026 года. Причем это не будет просто «табличный» турнир, где для победы надо набрать больше всех очков, а-ля в футболе. Тут будет полноценная стадия плей-офф – «Финал четырех».

Немного расскажем про регламент. В первенстве будет две группы, А и Б. В каждой по четыре клуба. В регулярном чемпионате каждая команда играет шесть матчей внутри своей группы. Затем коллективы, занявшие первое и второе места, квалифицируются в «Финал четырех». А всего команды сыграют 28 игр – 24 в «регулярке» и четыре – в плей-офф.

С одной стороны, круто, что в Единой лиге ВТБ не боятся экспериментировать. Но риски все-таки тоже имеются.

Фото: mbabasket.pro

Плей-ин отменили, у клубов из середины таблицы стало еще меньше перспектив

Теперь поговорим уже о последствиях организации внутрисезонного турнира. Это, естественно, упразднение плей-ин. Теперь по регламенту в плей-офф автоматически выходят первые восемь клубов, остальные – мимо. Ранее прямую путевку получали только шесть клубов. А те, кто занял места с седьмого по 10-е – попадали в плей-ин. Но в чем причина его отмены?

Все просто. График усложнился. И как говорила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, сохранить плей-ин было просто невозможно.

«В следующем году у нас будет очень плотный календарь. Будет очень много матчей, не меньше, чем в этом сезоне. И мы ещё предусматриваем формат проведения Кубка партнёра во время нашего регулярного сезона. Поэтому невозможно было сохранить формат плей-ин. Я уверена, что у нас будет много интересных матчей, которые зрители будут смотреть, ждать и оценивать по достоинству», – сказала Корстин «Чемпионату».

Получается, что у клубов из середины таблицы остается все меньше перспектив. Раньше команда, условно финишировавшая 10-й, все равно могла выйти в плей-офф, показав чудо в плей-ин. Сейчас такого уже не будет.

С другой стороны, будем честны, интриги в Единой лиги ВТБ все равно нет. Поскольку из года в год призовые места занимают клубы из «Большой четверки» - ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань». Последний раз хоть какие-то медали кроме этих «глыб» российского баскетбола брали «Химки» в 2019-м. А чемпионство и вовсе в далеком 2011-м (все те же «Химки»). К тому же есть еще один веский аргумент в пользу отмены плей-ин ради нового турнира.

Фото: vtb-league.com

В Единую лигу ВТБ могут влить больше денег

Как говорится в заявлении пресс-службы, «новый Кубок будет пилотным проектом, во время которого Лига совместно с партнером планирует реализовать новые маркетинговые инструменты».

То есть, в руководстве Единой лиги ВТБ ищут новые инструменты для продвижения первенства. Следовательно, и для новых финансовых вливаний. Ради всего этого и придумали новый внутрисезонный турнир.

Если план сработает, то потенциально финансовое положение команд, которое пошатнулось после отстранения в 2022-м, может улучшиться. Клубам из «Большой четверки» это вряд ли сделает погоду, а вот середнякам может помочь. Причем если лигу ВТБ действительно получится продвинуть, то, возможно, в Россию будет легче заманивать сильных легионеров.

Фото: cskabasket.ru

Суперкубок лиги ВТБ впервые в истории проведут за пределами России

Еще одно громкое событие для отечественного баскетбола – Суперкубок Единой лиги ВТБ впервые в истории проведут за пределами России. С момента его основания в 2021-м его проводили исключительно в Москве. Теперь же хозяйкой первенства станет Сербия, а именно – ее столица Белград.

Однако нововведения не ограничиваются лишь переносом места действия Суперкубка. Внесли изменения и в состав участников. Теперь будет не четыре российских клуба и два европейских. А четыре команды из Единой лиги ВТБ и еще четыре – из Европы.

Вообще, если сложить все вышеназванные факторы воедино, то напрашивается интересный вывод. Создается ощущение, что Единая лига ВТБ потихоньку начинает налаживать контакты с Европой. Как минимум, благодаря привлечению большего количества иностранных клубов к Суперкубку. А как максимум – организации полноценного турнира с двумя клубами из Европы.

Единственный вопрос – кто приедет? Скорее всего, сербы и турки. Поскольку они ранее часто выступали с клубами из России. Тем более «Газпром», как мы знаем, имеет хорошие отношения с Турцией. Вспомнить только, например, что футбольный «Зенит» регулярно играет с клубами из этой страны.

В любом случае новый сезон обещает быть куда более интересным. Здесь и побольше взаимодействий с европейскими клубами, и меньше скучных матчей благодаря отмене плей-ин. Словом, повышается количество баскетбола и его качество, по крайней мере на бумаге. Посмотрим, как будет наяву.