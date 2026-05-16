Навас рассказал, как вместе с Боккетти уехал с тренировки «Рубина» на тракторе

Сесар Навас в 2018 году

Бывший защитник казанского «Рубина» Сесар Навас рассказал, как однажды он вместе с товарищем по команде Сальваторе Боккетти уехал с тренировки на тракторе. Воспоминаниями он поделился в интервью Олегу Иванову на «Ива podkastе».

По словам Наваса, он и Боккетти не раз уходили с тренировки пораньше и ездили по базе команды на грузовике для перевозки инвентаря, после чего все их искали. «А в один из дней мы так поступили с трактором. Но сюрпризом не для кого это не было», – заметил он.

Футболист добавил, что особенно поведение игроков злило водителя грузовика, один раз он даже захотел их побить. Но они отблагодарили водителя, купив ему «одежду», после чего увидели, что он повесил в кабину машины их фотографию.

Испанец Сесар Навас, воспитанник мадридского «Реала», выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 и с 2017 по 2019 год, здесь он и завершил свою карьеру игрока. С апреля 2019-го по февраль 2023-го возглавлял селекционный отдел казанского клуба.

Итальянец Сальваторе Боккетти, воспитанник «Асколи» (из Асколи-Пичено), играл за «Рубин» с 2010 по 2013 год. Завершил карьеру в 2021-м в итальянской «Пескаре».