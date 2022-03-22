Навального приговорили к девяти годам заключения в колонии строгого режима

Лефортовский районный суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к девяти годам заключения в колонии строгого режима по уголовному делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок — девять лет <…> строгого режима. Штраф 1,2 млн рублей. <…> Полтора года лишения свободы», — зачитала приговор судья Маргарита Котова.

На предыдущем заседании гособвинение потребовало для Навального по совокупности приговоров 13 лет лишения свободы, штрафа в размере 1,2 млн рублей и изменения режима заключения в колонии с общего на строгий.

Дело о мошенничестве и оскорблении суда Лефортовский районный суд Москвы рассматривал на выездных заседаниях в колонии во Владимирской области, где Навальный уже отбывает срок.

В прошлом году Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии общего режима.