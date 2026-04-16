Наука под заказ: Минниханов призвал вузы и бизнес к кооперации ради техлидерства

В Татарстане нужно усилить связку науки и бизнеса, а заказы на исследования и разработки должны быть долгосрочными, завил сегодня Раис республики Рустам Минниханов. Эксперты отмечают, что переход от разовых проектов к планированию НИОКР на несколько лет вперед позволит снизить риски и ускорить внедрение технологий.





Рустам Минниханов: «Важно, чтобы научно-производственная кооперация стала повсеместно распространенным всеобъемлющим явлением»

Фото: rais.tatarstan.ru

Долгосрочный заказ на научно-исследовательские работы

Связь науки и производства нужно усиливать, заявил сегодня на заседании Совета при Раисе РТ по образованию и науке руководитель республики Рустам Минниханов.

«Важно, чтобы научно-производственная кооперация стала повсеместно распространенным всеобъемлющим явлением. Наша задача – максимально эффективно использовать этот механизм для решения стратегически важных задач. Особенно важна тема формирования долгосрочного квалифицированного заказа на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ведущими предприятиями Татарстана», – сказал Раис Татарстана (видео опубликовала пресс-служба Раиса РТ).

Ориентир для этой работы задан Президентом России Владимиром Путиным. Еще в 2024 году глава государства поставил национальную цель – обеспечение технологического лидерства, обозначив ее как важнейшую.

Фото: rais.tatarstan.ru

3,2 млрд рублей на техлидерство

Вузы и научные учреждения Татарстана активно подключились к достижению национальной цели.

По национальному проекту «Новые материалы и химия» Казанский федеральный университет разрабатывает импортозамещающие катализаторы и реагенты для российской нефтегазодобывающей промышленности.

Казанский национальный исследовательский технологический университет получил право на создание центра инженерных разработок и федеральные субсидии на подготовку высококвалифицированных кадров.

Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ-КАИ) стал якорным резидентом научного производственного центра по беспилотным авиационным системам.

По нацпроекту «Средства производства и автоматизация» в Университете Иннополис успешно функционирует первый федеральный центр развития промышленной робототехники.

«Рассчитываю, что наши вузы и исследовательские учреждения продолжат интенсивно наращивать свое присутствие во всех нацпроектах технологического лидерства», – отметил Минниханов.

На задачи по техлидерству в республике направили 3,2 млрд рублей по таким национальным проектам, как: «Средства производства и автоматизации», «Продовольственная безопасность», «Новые материалы и химия», «Новые технологии сбережения здоровья» и «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».

В Татарстане принята собственная долгосрочная программа научно-технологического развития по инициативе Академии наук РТ. И за последние 5 лет внутренние затраты на научные изыскания выросли втрое.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Отдельных успешных примеров недостаточно»

Руководство России не только сформулировало основные цели в научно-технической сфере, но и предложило конкретный механизм их достижения, заявил Минниханов.

Это в том числе субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предоставление налоговых преференций, долгосрочный квалифицированный заказ на НИОКР, уточнил он.

«Все они ориентированы на расширение связей науки с производством», – отметил Раис РТ.

Он добавил, что в Татарстане есть успешные примеры. Например, в структуре крупных республиканских предприятий работают научные подразделения, конструкторские бюро.

При поддержке индустриальных партнеров – высокотехнологичных компаний – работают шесть передовых инженерных школ.

«Но этих отдельных успешных примеров недостаточно», – констатировал Минниханов.

Олег Коробченко: «Текущий уровень финансирования НИОКР в передовых странах составляет от 3 до 5% от ВВП. В России этот показатель составляет 1%» Фото: rais.tatarstan.ru

«В республике есть все предпосылки для развития технологий на собственной сырьевой базе»

Проблемы, сдерживающие развитие научных разработок, обозначил министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Он назвал несколько причин, по которым финансирование НИОКР пока находится на низком уровне: долгий цикл от идеи и опытного образца, дефицит инжиниринговых кадров, отсутствие средств на проведение НИОКР и долгий срок окупаемости затрат, разрыв между вузами и производством, сложность оформления субсидий на НИОКР, недостаток мер государственной поддержки.

«Текущий уровень финансирования НИОКР в передовых странах составляет от 3 до 5% от ВВП. В России этот показатель составляет 1%», – подчеркнул Коробченко.

Президент России поставил задачу увеличить затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% от ВВП к 2030 году, напомнил он.

«В республике мы уже меняем подход от разовых квалифицированных заказов до долгосрочных. В глобальном инновационном индексе Россия находится на 59-м месте. Доля инновационных продуктов должна составлять не менее четверти, в российской промышленности она достигает 6,3%, в Татарстане – 23,5%. В республике есть все предпосылки для развития технологий на собственной сырьевой базе», – заявил министр.

«Предприятиям важно заранее формировать спрос на разработки»

Коробченко так же, как и Минниханов, призвал усилить связку промышленности и науки.

«Для стабильного долгосрочного заказа компаниям необходимо создать условия для проведения НИОКР. Налоговые льготы должны быть полностью прозрачными для предприятий и стимулировать на создание инновационной продукции. Тогда выпадающие доходы государства вернутся в бюджет кратно – через НДС и налоги на прибыль», – сказал он.

Министр конкретизировал идею Раиса РТ о долгосрочных заказах. По его словам, предприятиям нужно заранее формировать спрос на разработки – планировать техзадания вузам и научным организациям минимум на три года вперед.

Необходимо также развивать опережающую подготовку инженерных кадров, убежден он.

Игорь Бикеев заметил, что большую работу по сближению ученых и реального сектора экономики проводит Академия наук Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нужны удобные площадки, на которых бы исследователи и бизнес коммуницировали»

В Татарстане последовательно реализуется «смычка» ученых из вузов и НИИ, институтов развития и предприятий, отметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» первый проректор, проректор по научной работе КИУ, профессор, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев.

«Для успешного решения этой задачи, на мой взгляд, нужны удобные и эффективные площадки, на которых бы исследователи и бизнес коммуницировали, узнавали взаимные потребности, формулировали предложения и договаривались. Они должны видеть, слышать и понимать друг друга», – заявил он.

Бикеев заметил, что большую работу по сближению ученых и реального сектора экономики проводит Академия наук Татарстана. «Особое внимание уделяется вовлечению и поддержке молодых исследователей. Эти усилия, безусловно, дадут большой положительный эффект как в ближней, так и в отдаленной перспективе», – убежден он.

«Длительное время многие отечественные предприятия привыкли покупать готовые товары и технологии в ныне недружественных России странах, что теперь по понятным причинам сделалось невозможным. Так было удобнее: посмотрел, изучил отзывы, выбрал, взял. А если заказываешь новые исследования и разработки, то, во-первых, они могут проводиться долго, во-вторых, есть риск того, что что-то получится не совсем так, как хотели», – добавил проректор вуза.

Однако, по его словам, ситуация стремительно меняется. «Руководство страны во главе с Президентом России Владимиром Путиным работает над обеспечением технологического суверенитета в ключевых направлениях, а предприятия осознали, что рассчитывать исключительно на зарубежных поставщиков в современных условиях международной турбулентности чрезвычайно опасно», – резюмировал депутат.

Фарид Башаров: «Чтобы у бизнеса был спрос на разработки научных учреждений, у предприятий должны быть возможности внедрять инновации» Фото: © «Татар-информ»

«Есть много наработок, которые сегодня ждут своего часа»

Прорывные разработки «рождаются» только во взаимодействии научных учреждений и предприятий, заявил «Татар-информу» генеральный директор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров.

«Поставлена задача технологического суверенитета. Если говорить о современных технологиях, нацеленных на будущее, это возможно только в кооперации с наукой, в симбиозе с научными учреждениями», – отметил он.

По словам Башарова, чтобы у бизнеса был спрос на разработки научных учреждений, у предприятий должны быть возможности внедрять инновации.

«То есть предприятие должно крепко стоять на ногах. Есть много разработок, которые могли бы пойти в жизнь, но некоторые стартапы в тяжелом положении, несмотря на то что есть меры поддержки. Есть много наработок, которые сегодня ждут своего часа. Не хватает должного дирижирования. Понятно, что экономика зарабатывает деньги на крупных предприятиях, они выпускают огромный объем продукции, платят налоги. Но сегодня надо еще больше повернуться лицом к инноваторам. Как раз наука может оценить перспективность и реализуемость разработок», – поделился он своим мнением.