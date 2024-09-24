«Наука интернациональна»: В Академии наук наградили профессоров из России и США

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

В Академии наук РТ прошла церемония награждения лауреатов Международной премии им. Е. Завойского за достижения в развитии методологии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ее применений в биохимии и исследованиях живых организмов.

«Вручение заслуженных премий нашим ученым является событием мирового масштаба», — отметил президент АН РТ Рифкат Минниханов.

Рифкат Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Лауреатами премии в этом году стали заведующий Лабораторией физической химии биополимеров Федерального исследовательского центра химической физики им. Н. Семенова РАН Анатолий Ванин (Москва, Россия) и профессор химии, директор Лаборатории магнитов Фрэнсиса Биттера Массачусетского технологического института Роберт Гриффин (Кембридж, штат Массачусетс, США).

«Несмотря на все политические ситуации, наука всегда интернациональна. Хорошо, когда мы имеем такую возможность, и понимаем, что знания человечества — это тот бесценный дар, который не подлежит политическим разделам, никаким границам», — заявил проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский.

Дмитрий Таюрский Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Почти 60 лет своей научной карьеры Анатолий Ванин посвятил изучению оксида азота. Данное соединение участвует во многих биологических процессах всех живых организмов, в том числе человека. Мышление, пищеварение и даже рождение человека — все эти процессы связаны с оксидом азота.

«Имея лекарства, которые высвобождают оксид азота, мы можем лечить множество проблем. Это лекарство природного происхождения, оно возникает в организме», — подчеркнул основную идею своих исследований Ванин.

Анатолий Ванин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

За достижения в этой области российский профессор и получил премию им. Е. Завойского.

«Сейчас мы можем очень легко снимать гипертонический криз, залечивать раны, бороться с эндометриозом. На животных эндометриоз получается лечить, на людях надеемся, что может получиться», — заявил Ванин.

Роберт Гриффин (по видеосвязи) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

На церемонии вручения премии американский профессор присутствовать не смог и наблюдал за награждением по видеосвязи. Однако среди гостей присутствовал сотрудник мексиканского Национального политеха Даниэль Ромирес-Розалес. Он применяет ЭПР в атомной и молекулярной физике.

«Я всегда мечтал оказаться здесь, где был открыт ЭПР. Это открытие позволило мне исследовать мир и обмениваться знаниями с моими коллегами. Мое исследование с применением ЭПР позволяет увидеть биологические структуры изнутри. Оно применимо в фармакологии и медицине», — поделился с корреспондентом «Татар-информа» господин Ромирес-Розалес.

Даниэль Ромирес-Розалес Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Электронный парамагнитный резонанс впервые был экспериментально обнаружен в Казани в 1944 году доцентом КГУ (ныне КФУ) Евгением Завойским. Это был также первый успешный эксперимент по магнитному резонансу в конденсированной фазе.

С самого начала ЭПР получил широкое практическое применение, но современные успехи технологии делают его еще более значимым, открывая применения в физике, химии, биологии, медицине, геохимии, экологии, и других отраслях науки.