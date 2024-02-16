«Наука и университеты»: на стенде РТ на форуме «Россия» пройдут презентации и лекции

Делегация Татарстана, которую возглавит президент Академии наук республики Рифкат Минниханов, примет участие в тематическом дне «Наука и университеты» на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Начиная с 10 часов утра и в течение всего дня на стенде республики (75-й павильон) будут проходить лекции и презентации. Откроет марафон доцент Казанского государственного строительного университета Юлия Кареева, которая расскажет о создании и развитии кампуса вуза.

В 11 часов директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Дамир Галиев презентует Российский венчурный форум — 2024. Он же проведет открытое интервью-вебинар с Павлом Гудковым (Фонд «Сколково»). Также утром будет подписание соглашения о сотрудничестве между НКО ИВФ РТ и Сообществом стартапов и инвесторов «Разведка».

В 15:00-15:20 состоится научно-популярная лекция на тему «Генетический код. Разгадка одной из главных тайн жизни», ее проведет заведующий лабораторией структурного анализа биомакромолекул Казанского научного центра РАН Константин Усачев.

В 16.05 — 16.20 Инженер-исследователь лаборатории проблем сверхпроводимости и спинтроники Казанского физико-технического института им. Завойского ФИЦ Казанского научного центра РАН Татьяна Эндерова выступит с лекцией «Квантовые материалы: топологические изоляторы».

Еще одну научно-популярную лекцию проведет профессор кафедры фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов. Он расскажет о достижениях и главных вызовах, существующих сегодня в генной терапии (16.45-17.00).

Среди остальных спикеров — представители КФУ, КНИТУ, АН РТ, КазГИК, КГЭУ и др.

Цель выставки-форума «Россия» — представить достижения нашей страны в самых разных отраслях на одной площадке, показать россиянам настоящую современную Россию, которой можно и нужно гордиться. Участниками станут все 89 регионов, федеральные министерства, корпорации и общественные организации. Решение о проведении выставки закреплено Указом Президента РФ Владимира Путина от 29 марта 2023 года. Напомним, День Татарстана на площадке форума прошел 2 декабря 2023 года — гостей в этот день поприветствовал Раис республики Рустам Минниханов.