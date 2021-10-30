Научные работники Татарстана могут принять участие в конкурсе «Лучший молодой ученый РТ». Заявки на участие принимаются до 1 декабря, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В конкурсе могут принять участие аспиранты, кандидаты наук до 35 лет и доктора наук до 40 лет включительно на момент подачи документов, работающие или обучающиеся в вузах, научных учреждениях и производственных организациях Татарстана», – отметили в министерстве.

Ежегодный конкурс организует Движение молодых ученых и специалистов РТ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ в рамках реализации гранта ПАО «Татнефть».