«Научно-технический суверенитет»: Минниханов открыл форум Kazan Digital Week 2022

В Казани открылся масштабный форум Kazan Digital Week, посвященный цифровой трансформации и выработке научного суверенитета страны. В работе форума принимает участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, что форум Kazan Digital Week проводится уже в третий раз, но в условиях санкционных ограничений повестка события приобретает особую актуальность.

«Мероприятия в рамках форума направлены на решение задач научно-технического суверенитета страны, в том числе разработку отечественного программного обеспечения, технологического лидерства, защиты данных и подготовки высококвалифицированных специалистов», — обратился к участникам события Рустам Минниханов.

По его словам, в этом году были сохранены ключевые направления форума. В прошлом году мероприятие показало высокую востребованность среди участников в качестве площадки для обмена мнениями, опытом и формирования деловых контактов.

«В рамках нынешнего форума пройдут порядка 120 мероприятий, заявлено участие порядка 13 тыс. человек из 32 стран. Выставочная экспозиция форума продемонстрирует свыше 200 проектов в IT-сфере. В эти дни также пройдет чемпионат Digital Skills, он будет проводиться по 29 цифровым компетенциям, большинство из которых — инновационные», — рассказал Президент Татарстана.

Его слова дополнил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

«Форум в Казани уже стал традиционным событием в цифровой жизни страны. Это событие общероссийского масштаба. Здесь собрались представители практически всех субъектов страны, что подчеркивает высокую значимость этого мероприятия для цифровой трансформации России», — резюмировал он и пожелал участникам форума Kazan Digital Week продуктивной работы на его площадках.

По окончании церемонии открытия высокие гости направились на площадку выставочной экспозиции форума, чтобы осмотреть наиболее интересные стенды и пообщаться с их представителями.