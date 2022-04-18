Научно-практической конференцией отметили 45-летие наркологической службы Татарстана

В Казани научно-практической конференцией встретили 45-летие Республиканского клинического наркологического диспансера Татарстана. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе диспансера.

Конференцию посвятили актуальным вопросам психиатрии и наркологии.

Фото: Пресс-служба РКНД

Ее участниками стали первый заместитель министра здравоохранения республики Альмир Абашев, главный психиатр-нарколог Оренбургской области Владимир Карпец, ветераны наркологической службы республики и специалисты из регионов России.

«В 1977 году был подписан Приказ Министерства здравоохранения ТАССР об открытии Республиканского наркологического диспансера на 250 коек. Первым главным врачом стала Никольская Любовь Дмитриевна. В структуре РНД были созданы: круглосуточный кабинет экспертизы алкогольного и наркотического опьянения, анонимный кабинет и кабинет амбулаторного консультативного приема», – рассказала в докладе об истории наркодиспансера главный психиатр-нарколог Минздрава РТ, заместитель главного врача РКНД по медицинской части Резеда Хаева.

Сегодня Республиканский клинический наркологический диспансер — это головное наркологическое учреждение республики, основной профиль которого, – лечение больных, страдающих алкоголизмом и наркоманией.

В Татарстане создана структура оказания наркологической помощи населению, которая включает в себя все этапы борьбы с зависимостью: профилактику, диагностику, лечение, психологическую и социальную реабилитацию.

«Благодаря тому, что наркодиспансер оказывает все эти услуги комплексно, у пациента имеется шанс пройти весь путь лечения алкогольной или наркотической зависимости и по-настоящему вылечиться, а не только временно облегчить свои страдания», – отметили в пресс-службе РКНД.

Фото: Пресс-служба РКНД

Республиканский наркодиспансер включает в себя филиалы в городах Татарстана и реабилитационные центры. В составе учреждения сегодня: амбулаторные подразделения с дневными стационарами и круглосуточными кабинетами медосвидетельствования, стационарные и реабилитационные отделения, расположенные в городской черте и за городом, отделение интенсивной терапии с палатой реанимации, химико-токсикологическая лаборатория.

«В декабре 2021 года приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан диспансеру присвоен статус ‘’клинический’’. Как показатель общественного признания и высокой оценки работы, РКНД стал Лауреатом конкурса ‘’Лучшие товары и услуги Республики Татарстан’’», – отметили в пресс-службе диспансера.