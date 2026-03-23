Татарстан представит опыт поддержки детей с РАС на конференции «Мосты понимания» в Казани

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Первая Международная научно-практическая конференция «Мосты понимания: практики с доказанной эффективностью для людей с аутизмом» пройдет в Казани 27-28 марта. На участие в конференции поданы заявки из разных регионов России. Об этом стало известного сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

Конференция проводится Инклюзивным учебно-методическим центром «Путь к жизни» в рамках проекта «Ментор 2.0: расширяем горизонты», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. Миссия конференции «Мосты понимания» заключается в создании единого профессионального пространства, где научное знание, доказательная практика и личный опыт помогут в построении эффективной и уважительной системы поддержки людей с аутизмом.

«Весь арсенал межведомственного взаимодействия, который сегодня в республике налажен по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), – это работа непростая. Она требует в том числе взаимодействия с некоммерческим сектором (НКО), который в этом отношении является огромным помощником органов государственной власти. Хочу выразить слова благодарности всем коллегам из НКО за поддержку инициатив, которые внедряются Правительством республики, а также в Приволжском Федеральном округе», – сообщила заместитель Премьер-министр РТ Лейла Фазлеева.

Директор АНО ДО «Инклюзивный учебно-методический центр «Путь к жизни» Светлана Сафиуллина рассказала, что в республике сложилось успешное «трио» – Правительство, НКО и семьи. Благодаря такому слаженному взаимодействию удалось достичь серьезных результатов. Дети в возрасте от года получают системную помощь. Им оказывается сопроводительная помощь на протяжении всей жизни.

«Мы шли к этому 10 лет. Нашей первой родительской организации «Просто другие», которая помогала и помогает семьям, исполняется 10 лет. Это не просто история, это формирование всей системы в республике. Сегодня мы гордимся тем, что Татарстан – передовой центр в этой области», – отметила Сафиуллина.

По ее словам, за 10 лет работы удалось привлечь более 40 млн рублей грантовых средств. Эти деньги пошли на помощь детям. Был создан учебно-методический центр «Путь к жизни».

«В прошлом году проект «Ментор» был пилотным в Татарстане. В этом году благодаря поддержке Фонда президентских грантов мы вышли на Россию. Мы ждали заявок и увидели результат: 38 регионов России, 268 заявок. Все хотят в Казань, все хотят у нас учиться», – подчеркнула Сафиуллина.

Конференция будет очной. На ней прозвучат 40 докладов лучших спикеров в своей области. Будут работать секции психиатрии, медицины, школы, детских садов. Также будет представлен родительский опыт.

«Для нас конференция «Мосты понимания» – это не просто мероприятие, это вызов. Мы хотели начать транслировать свой опыт не только внутри республики, но и на всю Россию. В рамках проекта «Ментальное здоровье» мы смогли выстроить систему ранней помощи. Специалисты нашего центра стали победителями грантов фонда «Обнаженные сердца». Мы привезли этот опыт в республику. Добились того, что дети в возрасте от одного года уже получают системную помощь. Это не разовые занятия, это курсы по полгода с пролонгацией», – заметила Сафиуллина.

По ее словам, общественные организации совместно с Правительством выстроили полное сопровождение людей с аутизмом в течение всей жизни. «Родительская организация здесь играет ключевую роль: мы объединили родителей, экспертов и власть», – подчеркнула Сафиуллина.