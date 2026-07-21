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Общество 21 июля 2026 14:37

Научно-популярный туризм набирает популярность в Крыму

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В Крыму растет интерес к научно-популярному туризму. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества, заместитель директора по науке комплекса «Пещера Таврида» Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, заслуженный географ России Геннадий Самохин.

По его словам, в последние годы туристы все чаще выбирают не только традиционный отдых на природе, но и познавательные экскурсии.

Самохин отметил, что в Крыму находится множество объектов, представляющих интерес для научно-популярного туризма. Среди них – места с историческими и палеонтологическими находками, необычные формы рельефа и геологические образования.

Он также рассказал, что жители полуострова, в том числе школьники и молодежь, активно участвуют в изучении биоразнообразия, полезных ископаемых и горных пород. Для поддержки юных исследователей при Крымском федеральном университете имени В. И. Вернадского работает геологический музей.

#туризм #Крым
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