Научно-популярному лекторию проекта «Миллиард.Татар» исполнился один год

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Ровно год назад прошел первый открытый лекторий проекта «Миллиард.Татар». Каких результатов удалось достичь за это время и какова его главная задача – рассказали участники и партнеры проекта на пресс-конференции «Татар-информа».

Проект «Миллиард.Татар» существует уже почти пять лет. На сайте проекта публикуются материалы на самые разные темы — настоящая «энциклопедия татарской жизни». По мнению главного редактора «Татар-информа» Рината Билалова, одна из основных задач проекта – популяризация гуманитарной науки. «Миллиард.Татар» делает это в разных формах: статьи, интервью, рассказы о научных источниках.

«Но со временем пришло понимание, что этого недостаточно и надо заниматься популяризацией того, что делается на сайте, в режиме офлайн», – рассказал Билалов.

С запуском лектория у читателей «Миллиард.Татар» появилась возможность вживую пообщаться с теми, кто пишет и изучает историю татарского народа.

«Ровно год назад мы провели первый лекторий в этом зале. Собралось 6-7 человек. Тогда мы думали, дай бог, через пару месяцев сделать еще один. Завтра у нас будет уже 43-й лекторий», – рассказал заместитель главного редактора «Татар-информа», куратор проекта «Миллиард.Татар» Арслан Минвалеев.

Первым лектором был доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Искандер Измайлов. Тогда и начался курс лекций про Золотую Орду, который сейчас включает уже около 10 выпусков.

Уже после первой лекции команда «Миллиард.Татар» решила, что нужно выйти за пределы зала для конференций – выйти в город и даже за его пределы. Всего за 42 лектория музейные площадки собрали около 700 слушателей – сотни людей, неравнодушных к истории.

Сейчас в «репертуаре» проекта не только тема истории, но и культура, археология, лингвистика и многие другие. Всего в проекте приняло участие 15 лекторов.

«Мы познакомились с представителями 13 музеев города Казани. Буквально неделю назад мы были в Елабуге», – рассказал Минвалеев.

Проект существует не только офлайн, все лекции публикуются на цифровых площадках. Сегодня большой популярностью пользуется формат подкастов. Как отметил куратор проекта, у подкастов оказалась очень большая и молодая аудитория – от 18 до 45 лет.

У Института истории за прошедший год сложились тесные и взаимовыгодные связи с проектом. Тема истории татар сегодня вызывает большой интерес, уверен и. о. директора Института истории АН РТ Марат Гибатдинов. По его словам, в сети размещены огромное количество роликов и публикаций, однако не все они имеют отношение к исторической науке.

«Одно время мы пытались эти публикации отслеживать. Есть, конечно, неплохие, но очень много публикаций, сделанных некомпетентными людьми, а где-то есть и публикации, которые искажают историю», – отметил Гибатдинов.

Лектории «Миллиарда.Татар» опираются на реальные научные труды, а также доходят до большего количества слушателей и читателей.

«Все говорят: а кто читает вашу семитомную историю татар? Благодаря проекту таких людей очень много», – считает Гибатдинов.

Очень сложно соблюсти баланс между удобным для аудитории форматом, доступностью материала и его достоверностью. Эту дилемму подчеркнул и директор Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Ильгиз Халиков.

«У нас сейчас стоит задача не просто создавать фундаментальный труд, но сделать его прикладным. Он должен быть близок конечному потребителю», – добавил Халиков.