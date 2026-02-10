Научно-образовательный лекторий «Грани познания» проходит в Академии наук РТ

Фото: © Жамиль Салимгареев / "Татар-информ"

В Академии наук РТ проходит научный лекторий «Грани познания: образование, наука, прогресс». Мероприятие организовано в рамках Дня российской науки, среди спикеров – академики РАН и представители инновационных научных отраслей.

День рождения российской науки отмечают в день рождения Менделеева – 8 февраля. Но в Академии наук Татарстана продолжают отмечать этот праздник. Уже завтра пройдет церемония награждения премии «Научный прорыв», которую будут сопровождать выставки и праздничные концерты, а сегодня проводится тематический лекторий.

Первым поприветствовать собравшихся гостей вышел президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов. Он обратил внимание, что данный лекторий – это инициатива Университета Иннополис. Его проводили и в прошлом году – тогда лекторий собрал множество положительных отзывов и «хорошие просмотры» записанных лекций. Проведение очередного лектория было закономерным.

Программа мероприятия состоит из двух частей: «Траектория образовательного прорыва: популяризация, инновации, сотрудничество» и «Наука как образ жизни: от фундаментальных знаний до прорывных технологий».

«Наука и образование – два крыла, на которых поднимаются в будущее. Одно без другого немыслимо. Образование закладывает фундамент, передает знания и воспитывает, а наука расширяет границы», – зачитал свое приветствие министр образования республики Ильсур Хадиуллин.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Он отметил научные достижения республики, рост числа ученых и аспирантов, а также активное участие школьников в олимпиадах разного уровня. По словам министра, Татарстан занимает четвертое место в России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга по числу победителей всероссийских олимпиад.

«Ключевая тема сегодняшнего лектория – это искусственный интеллект и его приложение в разных отраслях науки, экономики и жизни», – рассказал журналистам Помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов.

И сегодня можно заниматься химией «по-старинке», как это делал Бутлеров, шутят ученые, однако искусственный интеллект позволяет работать более эффективно.

Услышать лекции выдающихся научных деятелей пришли студенты учебных заведений СПО и школьники, их преподаватели и наставники. Представители современной молодежи, устремленной в науку, уже в старших классах создают собственные нейросети и школы проводят свои исследования.

Среди спикеров: академик РАН, заведующий кафедрой электрохимии МГУ Евгений Антипов; профессор Высшей школы экономики, заведующий кафедрой инновационной педагогики МФТИ Иван Ященко; профессор РАН, генеральный директор института AIRI Иван Оселедец; доцент института органической химии РАН Михаил Медведев и другие.

«В мире произошла технологическая революция. Еще до искусственного интеллекта началась революция, связанная с применением литий-ионных аккумуляторов. Моя задача – рассказать молодым слушателям о важности этой отрасли», – рассказал Евгений Антипов о теме своей лекции.