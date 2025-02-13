«Научились работать в условиях санкций»: в Татарстане сокращается число банкротств юрлиц

В Арбитражном суде Татарстана в 2024 году резко снизилось количество заявлений о банкротстве компаний и число рассмотренных дел по налогам. В то же время физлица с долгами все активнее заявляют о несостоятельности. Какие задачи ставит перед собой суд на 2025 год и на что поручил обратить внимание Рустам Минниханов – в материале «Татар-информа».





В Арбитражном суде Татарстана в 2024 году резко снизилось количество заявлений о банкротстве компаний

Фото: © «Татар-информ»

В Арбитражый суд Татарстана поступило более 40 тыс. заявлений

Основной доклад об итогах 2024 года на совещании озвучил председатель Арбитражного суда Татарстана Виталий Гильмутдинов, назначенный на этот пост в ноябре прошлого года указом Президента России Владимиром Путиным.

Ранее этот пост занимал Максим Боровков, который покинул Арбитражный суд в августе 2024 года. Незадолго до итогового совещания он нашел место в Министерстве юстиции РТ, где занял должность замминистра. На новом посту он будет курировать вопросы взаимодействия с республиканскими органами исполнительной власти в сфере банкротства, администрирование доходов от административных штрафов, а также обеспечение работы комиссии РТ по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Главный итог – вал заявлений в Арбитражный суд Татарстана в прошлом году вновь вырос. «В 2024 году поступило 40,8 тыс. заявлений, что на 8,6% больше, чем в 2023 году, и на 13,7% больше, чем в 2022-м», – отметил Гильмутдинов.

Рассмотрел суд 34,1 тыс. дел – на 0,4% больше, чем годом ранее. «При этом в порядке упрощенного производства рассмотрено 30% от общего количество разрешенных споров, а в порядке приказного производства – 10,7%», – подчеркнул председатель суда.

Чуть более половины рассмотренных дел приходится на гражданские правоотношения, 27,8% – дела о банкротстве, 14,7% – споры, возникающие из административных и публичных правоотношений, и 5,4% – дела об административных правонарушениях.

Виталий Гильмутдинов: «Убежден что в текущем году наша совместная работа позволит добиться позитивного прогресса во всех направлениях» Фото: rais.tatarstan.ru

В Татарстане снизилось количество заявлений о банкротстве юрлиц

Количество заявлений о признании гражданина банкротом в Татарстане за 2024 год выросло на треть – до 12,6 тыс. Суд в прошлом году рассмотрел более 8,6 тыс. таких дел – на 5% больше, чем в 2023 году.

В то же время количество заявлений о банкротстве юридических лиц, снизилось на 27% – до 934 единиц, а число рассмотренных дел осталось на уровне 2023 года – 846 дел.

Гильмутдинов также рассказал, что в 2024 году число рассмотренных дел снизилось:

по договорам возмездного оказания услуг – на 13,5%;

по заявлениям Фонда пенсионного и социального страхования России о взыскании обязательных платежей – на 7%;

по спорам о защите интеллектуальных прав – на 26,2%;

по налоговому законодательству – на 55,4%;

по решению административных органов о привлечении к ответственности – на 26,8%.

Среди задач на 2025 год председатель суда обозначил: повышение качества рассмотрения заявлений, соблюдение сроков рассмотрения, а также изготовления и направления судебных актов, обеспечение доступности правосудия для граждан.

«Убежден, что в текущем году наша совместная работа позволит добиться позитивного прогресса во всех направлениях», – заключил Гильмутдинов.

Рустам Минниханов: «Сегодня внесудебное разрешение споров – это инструмент, который позволяет разрешать споры эффективно и оперативно» Фото: rais.tatarstan.ru

«Эти цифры – результат слаженной работы»

Принятые Президентом России Владимиром Путиным меры поддержки позволили обеспечить бесперебойную работу предприятий малого и среднего бизнеса Татарстана, а также сохранить экономический рост в республике. Такими словами начал подводить итоги заседания Раис республики Рустам Минниханов.

Он отметил, что рост валового регионального продукта по итогам прошлого года составил 3,7%, предприятиями республики отгружено продукции на 5,6 трлн рублей, а инвестиции в основной капитал превысили 1,3 трлн рублей.

«Мы уже научились работать в условиях действующих ограничений и санкций. Эти цифры – результат слаженной работы отраслей нашей экономики и всех ветвей власти, в том числе и Арбитражного суда», – заявил Минниханов.

Он подчеркнул, что ежегодно наблюдается рост числа рассмотренных споров о несостоятельности, в особенности в отношении граждан. «В этих процессах мы имеем дело с уязвимыми экономическими интересами как организаций, так и физических лиц. На первый план выходит необходимость баланса между строгим соблюдением законодательства и разумным подходом к каждой конкретной ситуации», – сказал Раис республики.

Минниханов отметил высокую нагрузку на судей. По словам Раиса РТ, значительный потенциал для ее снижения – в медиативных процедурах. Он напомнил, что Арбитражный суд Республики Татарстан одним из первых открыл комнату примирения, которая более 10 лет ведет работу по разрешению дел с помощью примирительных процедур.

«Сегодня внесудебное разрешение споров – это инструмент, который позволяет разрешать споры эффективно и оперативно. А также снижать напряжение между конфликтующими сторонами, минимизировать как материальные, так и временные затраты», – подчеркнул Минниханов.

Он добавил, что важно продолжить работу по развитию альтернативных способов разрешения споров, которые способствуют восстановлению и поддержанию конструктивных отношений между участниками процесса.

Более чем в два раза уменьшилось и количество рассмотренных дел, связанных с применением налогового законодательства, а также снизилось количество оспариваемых решений налоговых органов Фото: © «Татар-информ»

Особое внимание налоговым вопросам и участникам СВО

Особое место в работе судебных органов занимают налоговые споры и процессы взыскания налогов. «Справедливое разрешение этих дел способствует не только пополнению бюджетов, но и укреплению правовой культуры в обществе», – заявил Минниханов.

Он отметил, что в республике второй год наблюдается тенденция к сокращению задолженности по налогам. Кроме того, более чем в два раза уменьшилось и количество рассмотренных дел, связанных с применением налогового законодательства, а также снизилось количество оспариваемых решений налоговых органов.

Раис Татарстана также призвал внимательно относиться к участникам специальной военной операции, которые также могут быть вовлечены в арбитражный процесс.

«Оказание поддержки участникам СВО и их семьям – приоритет в нашей работе. Это приобретает особое значение в рамках объявленного в нашей стране и республике Года защитника Отечества», – резюмировал Минниханов.