Nature: обнаружена категория людей с уникальным иммунитетом к Covid-19

У медработников, ухаживающих за больными коронавирусной инфекцией в красной зоне, обнаружили особый вид иммунитета, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона NHS Trust. Их исследование опубликовано в журнале Nature.

Из 750 медработников, которые участвовали в наблюдении, у 58 ПЦР-тест ни разу не был положительным, хотя они каждый день контактировали с зараженными Covid-19. При этом их объединяло еще и наличие в крови Т-лимфоцитов, которых не было у остальных.

Ученые выдвинули предположение, что Т-клетки иммунной системы «запоминают» и позже распознают конкретные инфекции, когда они поподают в организм.

Для всех остальных людей самым эффективным способом защиты от коронавируса на данный момент является вакцинация.