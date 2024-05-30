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Политика 30 мая 2024 13:10

НАТО vs Россия, роль Казани в Исламском мире: шестой выпуск проекта ТИ - «Спор по фактам»

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На YouTube-канале «Татар-информа» вышел шестой выпуск социально-политического подкаста «Спор по фактам». На этот раз в ролике обсудили нарастающий градус риторики лидеров западных стран. В частности, речь пошла о возможных ударах оружием НАТО по территории России. А также о роли Раиса Татарстана Рустама Минниханова как проводника в Исламском мире.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, казанский политолог Альберт Бикбов, а также журналист и ведущий программы Артур Халилуллов поговорили о том, почему взаимные угрозы являются частью военного противостояния и кто решится на эскалацию конфликта первым – Россия или страны альянса?

Они также подискутировали на тему возможности ядерных ударов по России и причинах прекращения разговоров о введении войск НАТО на Украину после проведения учений в РФ.

Кроме того, одной из тем ролика стала недавняя поездка Раиса РТ Рустама Минниханова с Президентом России Владимиром Путиным в Ташкент. По мнению специалистов, роль Татарстана в выстраивании отношений с исламскими, южными и восточными странами растет в геометрической прогрессии.

Они также ответили на вопрос для чего в Узбекистан прилетал также и Рамзан Кадыров и подвели итоги праймериз «Единой России» в Татарстане.

#политика #Рустам Минниханов #Владимир Путин #НАТО
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