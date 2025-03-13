НАТО усиливает угрозы безопасности России в Арктике

НАТО создает новые угрозы безопасности России в Арктике, военно-политическая напряженность в регионе возрастает. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, его слова приводит ТАСС.

Владислав Масленников на X Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» сказал, что в текущих геополитических условиях с подачи западных стран в Арктике нарастают негативные тенденции, а вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и усиливающееся таким образом присутствие НАТО в регионе провоцируют рост военно-политической напряженности.

Также было подчеркнуто, что из-за действий НАТО в регионе создаются угрозы для безопасности России и ее национальных интересов. Дипломат заметил, что применяются нелегитимные санкционные меры, призванные затруднить развитие арктической зоны России и международное взаимодействие на Севере. Североатлантический альянс намерен в ближайшее время активизировать военно-тренировочную деятельность у северных границ России.

Владислав Масленников добавил, что следует ожидать активизации военно-тренировочной деятельности НАТО у северных рубежей России. По его словам, США углубляют военное сотрудничество в Заполярье и с новыми, и со старыми участниками НАТО. В последние годы отчетливо прослеживается линия милитаризации американской арктической политики и приоритетное использование силовых методов достижения своих целей в Арктике. Это предполагает новые патрульные миссии НАТО, регулярные заходы американских атомных подводных лодок в североевропейские порты, а также пролеты стратегической авиации вдоль российских границ.