«НАТО, ШО С тобой?», логохаб под Казанью и особенности экономик ПФО: обзор событий недели

Важнейшее мировое событие недели – ежегодное заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в казахстанской Астане Фото: kremlin.ru

Открыта даже для НАТО: на саммите ШОС Владимир Путин предложил новую систему евразийской безопасности

Важнейшее мировое событие недели – ежегодное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в казахстанской Астане. Кроме Президента России Владимира Путина в нем приняли участие лидеры еще восьми входящих в объединение на постоянной основе стран – Китая, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Индии, Пакистана и Ирана. В Астану прибыли также президенты стран-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Традиционно во время этих саммитов главы государств проводят личные встречи, конференции, круглые столы, где обсуждают вопросы развития стран-участниц.

ШОС – весьма значимая международная интеграционная структура. Общая территория входящих в нее стран составляет более 35 млн км², или 65% территории Евразии. Численность населения стран ШОС равна примерно 3,5 млрд человек, то есть половине населения планеты.

Это заседание совета глав государств оказалось существенной вехой, поскольку на нем к девяти членам ШОС присоединился 10-й – Белоруссия. Таким образом, ШОС стала не только более представительной, но и еще «прибавила в весе» в евразийстве – условно европейской страной в этом объединении считалась только Россия. И впереди еще большая очередь желающих стать членами ШОС (как стран-наблюдателей, так и подавших заявку на статус наблюдателя).

Тема мероприятия 4 июля – «Укрепление многостороннего диалога - стремление к устойчивому миру и развитию». И здесь состоялось обсуждение предложения о создании новой системы безопасности, которое сделал Владимир Путин во время своего выступления в российском МИДе 14 июня.

Путин отметил, что новая система безопасности должна быть открыта для всех стран Евразии, включая участников НАТО Фото: kremlin.ru

Интересно, что Путин отметил, что новая система безопасности должна быть открыта для всех стран Евразии, включая участников НАТО. В свете нынешнего противостояния России со странами НАТО такое приглашение выглядит совершенно неожиданно. Но с точки зрения здравого смысла это вполне рациональная идея. Евразия – это ведь не только члены ШОС, значит, система безопасности должна охватывать все страны этого геополитического образования. Евразии необходимо проработать вопросы экономического развития, социального благополучия, совместного преодоления бедности и неравенства. Для продвижения идеи такого сотрудничества нужно активировать диалог между уже работающими в Евразии многосторонними организациями, включая ШОС и СНГ, подчеркнул Президент России.

Напомним, в конце 2021 года Россия предлагала США и странам Запада заключить договор о гарантиях безопасности. В частности, она призывала действовать на основе принципов неделимой и равной безопасности, ненанесения ущерба безопасности друг друга; не использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения на Россию или США; исключить дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в СССР, и т.д. Однако переговоры по этим гарантиям не увенчались успехом.

По итогам обсуждения российской инициативы главы государств и правительств ШОС утвердили Астанинскую декларацию объединения. В ней выражены основные тезисы, которым привержены все члены. Главные из тезисов:

неукоснительное соблюдение режима нераспространения ядерного оружия;

принятие документа о свободе космоса от оружия;

соблюдение конвенции о запрете разработки и производства биологического и токсинного оружия;

противодействие транснациональной преступности.

Следующий саммит ШОС пройдет в 2025 году в Китае. Учитывая набирающую силу мировую многополярность, на нем ожидается прием в организацию новых членов. А значит, число стран, принявших новую евразийскую систему безопасности, станет еще больше. И приглашение, обращенное к странам НАТО, может оказаться результативным – цели и задачи, утвержденные в Астанинской декларации, благие и миролюбивые.

На прошлой неделе состоялось значимое для промышленности республики событие – заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Фото: rais.tatarstan.ru

Самый лучший Рафинат: заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»

На прошлой неделе состоялось значимое для промышленности республики событие – заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». На нем свои полномочия продлили действующие руководители холдинга – председатель совета директоров, Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор Рафинат Яруллин.

В защиту кандидатуры 81-летнего Яруллина, который работает на этой должности с 1994 года, Рустам Минниханов заявил: «Пока лучше Рафината никого нет». Несмотря на почтенный возраст, гендиректор продолжает эффективно управлять холдингом, ставшим республиканским «мозговым штабом» нефтяников, нефтепереработчиков и нефтехимиков. Хочется пожелать только продолжать в том же духе уважаемому патриарху татарстанской нефтегазохимии!

В этот раз обсуждали приятное – рекордную чистую прибыль холдинга по итогам 2023 года в размере 24,4 млрд рублей. Было принято решение направить ее не на дивиденды, а на развитие компании. К слову, это нетипичная для холдинга прибыль – она образовалась от продажи принадлежащего ему пакета акций из 6 предприятий шинного комплекса: ООО «Татшина», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин», ООО «Торговый дом „Кама“», ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамский механический завод» и АО «Ярполимермаш-ТШ». Пакет был продан малоизвестному АО «Воронеж. Искусственный интеллект», зарегистрированному в Москве. Скорее всего, такой шаг был обусловлен риском введения против холдинга западных санкций, что ударило бы по татарстанским промышленникам, участвующим в его работе. Так что понятно, почему не распределяли дивиденды, – сделка была нетипичная и носила во многом вынужденный характер.

Еще одна важная тема заседания – подготовка к ежегодному Татарстанскому нефтегазохимическому форуму, который пройдет в «Казань Экспо» 26-28 августа. На нем ожидается большое количество иностранных гостей из Китая, Ирана, Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана. Здесь важно не подвести ожидания участников форума и провести его на самом высоком уровне. Потому что он важен уже сам по себе в том «повороте на Восток» российской и белорусской экономик, который мы наблюдаем в последнее время. Так что форум помимо чистой нефтегазохимии приобрел и черты некоторой геополитики.

Рустам Минниханов: «Сегодня мы открываем третью очередь и в то же время даем старт строительству четвертой очереди логистического комплекса Ozon в Зеленодольске» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Близость большого города: в Зеленодольском районе открылось несколько крупных экономических объектов

Событие недели в районной жизни республики – в Зеленодольском районе открыли несколько крупных объектов экономики.

«Сегодня мы открываем третью очередь и в то же время даем старт строительству четвертой очереди логистического комплекса Ozon в Зеленодольске», – заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия.

Теперь логистический хаб Ozon в Зеленодольском районе способен размещать одновременно до 17 млн единиц товаров разных категорий, а его обрабатывающие мощности увеличились примерно на 80%. Но на этом, как видим, решили не останавливаться, и тут же стартовало строительство уже четвертой очереди оптово-распределительного центра с инвестициями в 8 млрд рублей. Строительство нового центра будет вестись поэтапно, с постепенным запуском готовых помещений. Первый этап группа компаний намерена сдать уже через 14 месяцев, а к концу 2025 года полностью завершить строительство объекта.

Также на площадке Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) приступили к возведению завода по производству теплоизоляционных материалов из минераловатных плит мощностью до 70 тыс. тонн в год. Первую линию планируют завершить не позднее 2027 года, и ее мощность составит половину от общей, то есть 35 тыс. тонн в год.

Помимо этого, компания «Дорхан», которая и начала строительство завода, планирует в 2025 году приступить к возведению логистического комплекса площадью 100 тыс. квадратных метров. Инвестиции в него составят около 4,5 млрд рублей.

Рустам Минниханов посетил новый элеваторный комплекс ООО «Свияжск-Зернопродукт», расположенный на площадке СММЛЦ Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме открытых на этой неделе объектов Рустам Минниханов посетил новый элеваторный комплекс ООО «Свияжск-Зернопродукт», расположенный на площадке СММЛЦ. Мощность хранения элеватора достигает 112 тыс. тонн зерна в 16 силосных корпусах. Общая сумма инвестиций – 2,8 млрд рублей. На сегодняшний день элеватор работает в режиме пусконаладки.

Также в рамках визита в СММЛЦ Раис Татарстана посетил завод ООО «Выбор-Поволжье» по производству тротуарной плитки. Суточная производительность предприятия – 3,5 тыс. кв. м плитки, 9 тыс. штук бетонных бортовых дорожных камней и 25 тыс. штук бетонных бортовых тротуарных камней.

Мы видим, как район-спутник Казани на всех парах раскручивает свою промышленную площадку в Нижних Вязовых. В перспективе СММЛЦ должен стать ядром транспортно-логистической системы перевозки грузов с зоной обслуживания до 700 км. А при расширении торговых связей со странами ВТО и с государствами Среднего Востока и Центральной Азии – крупным перевалочным пунктом экспортно-импортных грузов, а также узловым речным портом для перевозки грузов по международным транспортным коридорам. Но уж точно, эта площадка уже работает и будет работать на Казанскую агломерацию.

Рустам Минниханов высоко оценил перспективы данного проекта. «Очень хорошая площадка, удобная инфраструктура и уникальные логистические возможности. Железнодорожный транспорт, водный путь, рядом две федеральные трассы М7 и М12. Уверен, что работы у вас будет достаточно», – добавил он.

Те же соображения легли в основу создания и развития оптово-распределительного центра Ozon в промпарке «Зеленодольск». Наличие таких мощных логистических центров дает большие возможности для местных предпринимателей. Благодаря этим возможностям число продавцов на маркетплейсах за четыре года выросло с 321 до 60 тыс. человек, а их суммарный годовой оборот – с 290 млн до 60 млрд рублей.

инамика у промышленности республики положительная - в январе-мае этого года ИПП по сравнению с аналогичным периодом 2023-го вырос на 1% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И все-таки она растет: Татарстанстат отчитался о промышленном росте в республике

На этой неделе Татарстанстат отчитался о динамике промышленного производства в РТ. Динамика у промышленности республики положительная – в январе-мае этого года ИПП по сравнению с аналогичным периодом 2023-го вырос на 1%. Рост в секторе обрабатывающих производств составил при этом 3,2%, в энергетическом секторе – 4,5%, в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – 5,0%.

Добыча полезных ископаемых снизилась (на 3,1%), но здесь работают внешние факторы – соблюдение условий сделки ОПЕК+ и отмена льгот по налогообложению добычи сверхвязкой нефти. Но небольшое падение в нефтедобыче перекрывается ростом в других отраслях республиканской промышленности. В принципе, статистика показывает, что в целом она на подъеме.

К сожалению, некоторые журналисты умышленно или по незнанию стали негативно комментировать сообщение Татарстанстата, сравнивая относительную цифру с такими же относительными цифрами других регионов. В СМИ появились мрачные заголовки вроде «Индекс промпроизводства в Татарстане – худший в ПФО». На что только не идут, чтобы поднять посещаемость! Но подобные сравнения с другими регионами неверны, потому что не учитывают простой логики: подобное следует сравнивать с подобным.

Так кто же лидирует по росту ИПП в Приволжском федеральном округе? Напомню, что это относительный показатель, то есть он не учитывает размеры экономик регионов.

Наилучший показатель в ПФО у Чувашии — плюс 26,9%. На втором месте — Кировская область (плюс 18,2%), на третьем — Саратовская (плюс 15,9%).

Татарстан при своих больших экономических размерах все равно показывает небольшой, но рост Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если сравнивать размеры экономик лидеров этого рейтинга (а их можно сравнить по объему ВРП), мы увидим, что экономики Чувашии и Кировской области меньше татарстанской в 7 раз, а экономика Саратовской области – в 4 раза!

Мы видим, как пытаются сравнивать несравниваемое – маленькие экономики, где стоит запустить какое-то среднее производство, реализовать средние по объему заказы, и объемы промпроизводства взлетают. И огромную, в разы большую, экономику Татарстана, где открытие среднего производства оказывает совсем незначительное влияние на общую картину. Экономисты называют это эффектом низкой базы. У маленьких региональных экономик всегда резкие скачки по относительным показателям, они быстро растут и быстро падают.

То же можно говорить и о цифрах промышленного роста в небольших регионах. Для примера: лидер этого странного сравнения по промышленному росту, Чувашия, в 2021 году испытала спад в промышленности на 0,2% (в Татарстане в это время был рост на 8,9%). В 2022 году ИПП в Чувашии сократился на 0,4% (в Татарстане вырос на 6,6%). Понятно, что с таких итогов промышленной стагнации, с такой низкой базы Чувашия может показать большой рост в относительном выражении. Но это как была небольшая региональная экономика, так и осталась.

А Татарстан при своих больших экономических размерах все равно показывает небольшой, но рост. Говорят, что стабильность – признак мастерства.

Событие недели в сельском хозяйстве Татарстана – на площадке «Казань Экспо» открылась Международная агропромышленная выставка «АгроВолга» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Конкурсантки обладают грацией!»: в Татарстане прошла Международная агропромышленная выставка «АгроВолга»

Событие недели в сельском хозяйстве Татарстана – на площадке «Казань Экспо» открылась Международная агропромышленная выставка «АгроВолга». Производители представили свои новые разработки сразу в нескольких областях: сельхозтехника и запчасти, растениеводство, животноводство, цифровизация, переработка сельхозпродукции.

В работе выставки принимают участие более 400 компаний, в том числе из Белоруссии, Турции, Китая и Ирана. Ожидается, что за дни работы выставки ее посетят более 15 тыс. специалистов и руководителей агропромышленной отрасли России.

На выставку привезли более 150 единиц техники Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На выставку привезли более 150 единиц техники. Но, помимо этого, здесь можно ознакомиться с современными технологическими решениями. Например, узнать о внедрении в сельское хозяйство искусственного интеллекта.

Так, компания-разработчик «Инногеотех» из Иннополиса представляет сервис с использованием искусственного интеллекта, который автоматически проводит мониторинг сельхозземель. Кроме того, компания презентует сервис для управления урожайностью с ИИ и платформу по работе с геоданными. На ее базе разработана цифровая модель Татарстана и оцифрованы сельхозземли в 20 регионах России.

На сортоиспытательном участке в полевой экспозиции можно увидеть более 250 новинок отечественной и зарубежной селекции. Среди них 30 сортов, выведенных Татарским НИИ сельского хозяйства.

Состоялся конкурс среди коров «Краса АгроВолги». В нем участвовало 80 животных из 38 племенных хозяйств Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Организаторы выставки смогли даже информационно пошуметь на всю Россию – состоялся конкурс среди коров «Краса АгроВолги». В нем участвовало 80 животных из 38 племенных хозяйств Татарстана.

С добрым юмором Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале впечатлением от этого конкурса.

«Конкурсантки не просто дают большие надои, но и обладают грацией!» – отметил Раис республики и пригласил своих подписчиков всей семьей посетить выставку, так как там «очень интересно».

Следует отметить, что в прошлом году была установлена весьма высокая планка – тогда на площадке «Казань Экспо» Татарстан принимал «Всероссийский день поля». Это одна из главных выставок достижений отечественного агропромышленного комплекса. Но в этом году выставку «АгроВолга» удалось провести на столь же высоком уровне. Как по количеству посетителей, составу участников и приглашенных гостей, так и в качественном отношении. Для Татарстана сельхозотрасль всегда была в фокусе внимания и на особом контроле, так что неудивительно, что данная выставка стала ценной площадкой для обмена опытом, заключения договоров и презентации передового опыта.