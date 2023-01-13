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Политика
13 января 2023  13:12

НАТО развернет в Румынии самолеты AWACS для «отслеживания военной активности РФ»

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К 17 января в Румынии будут развернуты самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Главной целью размещения станет наблюдение за ВС России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

«НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность», — отмечается в сообщении.

#НАТО #самолеты
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