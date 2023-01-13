НАТО развернет в Румынии самолеты AWACS для «отслеживания военной активности РФ»

К 17 января в Румынии будут развернуты самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Главной целью размещения станет наблюдение за ВС России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

«НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность», — отмечается в сообщении.